Lazio, Baroni: “Contento della squadra e della prestazione. Questa squadra ha qualità e si applica”

Dopo la grande vittoria della sua Lazio in casa dell’Ajax, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita.

Baroni, è giusto sognare?

“È giusto lavorare con umiltà. La squadra può crescere con questo tipo e questo livello di partite. Ho preparato questa gara dicendo alla squadra che dovevamo aggredirli e prenderli alti. E lo abbiamo fatto sempre. Sono contento per la squadra, che ha fatto una prestazione concentrata e attenta, col giusto spirito”.

Cresce tutta la rosa…

”Io sono contento e soddisfatto della mia squadra. Questa squadra andava lanciata e quando l’ho fatto, mi ha seguito. Si applicano e si impegnano. I ragazzi hanno qualità. Bisogna rompere il muro di resistenza verso i giovani. I giovani devono giocare e poter sbagliare. E questa squadra sostiene questo. Noi lavoriamo per migliorare sempre il livello delle partite, solo così si può continuare a crescere”.

Tchaouna sta migliorando, si è sbloccato in Europa, e anche in fase difensiva sta facendo bene ora.

”È migliorato molto, anche in Coppa Italia ha lavorato bene sul terzino che veniva dentro, ma sta migliorando. Sta lavorando per crescere nelle scelte. Lui ha tanta qualità, fa qualche giocata ancora troppo istintiva. Lui può giocare sia col sinistro che col destro. Quindi deve andare vicino alla porta, da esterno rientrare e tirare”.

Isaksen, dopo le difficoltà dello scorso anno, sta crescendo. E Dele-Bashiru sta facendo benissimo da mediano, ed è una cosa inaspettata…

”Dele-Bashiru viene da un calcio con meno applicazione. Io l’ho messo in questa posizione perché ha fisicità e ha anche tanta qualità. Deve riuscire a far andare le gambe alla velocità della sua testa. Qui può migliorare. Per quanto riguarda Isaksen… Lui aveva davanti un grande giocatore l’anno scorso. Io ora ho avuto la possibilità di lanciarlo. Sono contento della giocata del gol col Napoli, ma ha fatto bene anche la fase difensiva. E sta dimostrando di essere libero di testa come piace a me”.

”Vorrei fare gli auguri al nostro allenatore della Primavera, Sanderra che ha dovuto subire un’operazione. Auguri a lui e a tutto il suo staff”.