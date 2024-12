Apoteosi Bagnaia, conferma in questi minuti: rivali al tappeto

Bagnaia è al settimo cielo dopo l’ultimo annuncio: una conferma che non può che esaltare anche i tifosi del pilota della Ducati

Il due volte campione del mondo in MotoGP vuole riscattare la delusione di questa stagione il più presto possibile. Il titolo nel 2025 potrebbe essere una lotta a due fra lui e Marc Marquez, almeno secondo un grande esperto.

Perdere un mondiale all’ultima gara fa davvero male, ma Bagnaia deve prenderla con filosofia, visto che sia nel 2022 che nel 2023 era stato lui a sorridere all’ultimo atto. Prima la grande rimonta su Quartararo, poi il duello con Martin, sempre nello scenario di Valencia.

Questa volta la conclusione del campionato si è vissuta a Barcellona (a causa dell’alluvione in Spagna) e a sorridere è stato proprio Martin. Il pilota della Pramac ha deciso di cambiare aria e dopo aver perso il posto in Ducati Factory (che spettava a lui sulla carta) per colpa di Marquez, ha deciso di sposare il progetto dell’Aprilia.

Probabilmente questa scelta lo escluderà, almeno all’inizio, dalla lotta al titolo, visto che la Rossa di Borgo Panigale sembra di un altro livello. Ci sono diversi indizi che portano a credere che alla fine la lotta sarà ristretta solo a Marquez e Bagnaia, nel più classico dei duelli rusticani. Per Martin, intervistato da ‘Marca‘, c’è in realtà un favorito tra i due.

Jorge Martin è convinto: “Per il titolo 2025 Bagnaia favorito su Marquez”

Secondo il campione del mondo della MotoGP, nel 2025: “Pecco sarà il favorito. D’altro canto è pur vero che i dati di Marc sono impressionanti. Ci sono dei momenti in cui ti chiedi come faccia a far scorrere la moto mantenendo un’alta velocità“. Insomma tutti e due saranno in grado di primeggiare, dando vita probabilmente ad una lotta bellissima da vedere per il pubblico.

Martin ha poi aggiunto: “Con la Ducati del 2025 Marquez avrà sicuramente margine di miglioramento, ma credo che Bagnaia sia ad un livello molto difficile da raggiungere. Undici vittorie sono tantissime e in questo momento è il favorito”.

Chiaro che i due titoli conquistati nel 2022 e nel 2023 sono un’iniezione di fiducia che possono aiutare il pilota italiano, fermo restando che dall’altra parte c’è un otto volte iridato che non vede l’ora di poter tornare competitivo ai massimi livelli, dopo aver chiuso al terzo posto questa stagione.