Elisabetta Canalis, arriva la triste conferma: l’addio è definitivo. Torna di attualità il recente passato della showgirl e modella sarda

E’ stata, quasi certamente, la coppia di Veline più amata e apprezzata nella storia ormai ultra ventennale del programma Striscia la Notizia. Per circa tre anni, dal 1999 al 2002, la bionda Maddalena Corvaglia e la mora Elisabetta Canalis sono state le due vestali del tg satirico più visto nella storia della tv italiana, ideato dal un autore ormai celebre come Antonio Ricci. All’epoca poco più che ventenni, Maddy ed Eli hanno dato vita a un’amicizia profonda, sincera, che ha resistito a tutto per oltre un decennio.

Di Elisabetta Canalis si sa tutto o quasi, anche alla luce della sua presenza significativa sui social dove è seguita da milioni di followers appassionati e fedeli. La Corvaglia ha seguito percorsi leggermente diversi e pur rimanendo per anni una delle figure più apprezzate dello showbiz, grazie a una presenza costante sul piccolo schermo, la showgirl di origini pugliesi è rimasta in qualche modo più defilata.

Qualche anno fa, per la precisione nel 2011, il nome di Maddalena Corvaglia balzò agli onori della cronaca rosa e del gossip quando convolò a nozze con l’ex chitarrista della band di Vasco Rossi, l’americano Stef Burns di 21 anni più grande di lei. Il matrimonio, celebrato nella cittadina di Mirandola in provincia di Modena, fu officiato dallo stesso rocker di Zocca.

E come la sua grande amica Elisabetta Canalis, diventata mamma di Skyler Eva, la piccola nata dalla relazione con il chirurgo americano Brian Perri, anche la Corvaglia ha avuto una bambina, Jamie Carlyn, che ha compiuto undici anni non più tardi di qualche mese fa. Ma nonostante i punti di contatto e le svariate similitudini tra le due bellissime ex Veline, quel rapporto di amicizia sincero e quasi esclusivo ha conosciuto la parola fine.

Nel frattempo anche il matrimonio con il musicista americano è andato a rotoli. Maddalena Corvaglia non ha preso atto riuscendo però a mantenere rapporti più che civili con il suo ex marito. “La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto. A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia“.

E mentre sulla vita privata della Canalis non sembrano esserci dubbi, al di là di alcune voci che circolano da tempo in merito a una presunta crisi non risolta, l’ex Velina bionda conferma di non avere storie importanti in corso: “Non sono fidanzata, anche se in questi anni qualcuno mi ha fatto battere il cuore. Ad oggi sono ancora single“.

Ma mentre l’amore può bussare alla porta in qualsiasi momento, quella che non tornerà mai più è la grande amicizia tra lei ed Elisabetta Canalis: “E’ stato un rapporto bellissimo, che purtroppo è finito. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile“.