Elisabetta Canalis scende in piazza, il motivo è inaspettato: i social si infiammano. La modella e showgirl protagonista di un’importante iniziativa

Dopo il periodo delle vacanze natalizie trascorso in Italia, per la precisione nella sua Milano, Elisabetta Canalis ha fatto ritorno negli Stati Uniti, a Los Angeles dove vive insieme al suo compagno, il chirurgo Brian Perri e alla sua prima e per ora unica figlia, Skyler Eva. La 44enne modella e showgirl sarda nonostante abbia deciso ormai da tempo di trasferirsi in California dove ha acquisito peraltro la cittadinanza americana, ha manifestato spesso una certa nostalgia per il suo paese natale.

Negli ultimi tempi, messa da parte ogni residua ambizione di una carriera televisiva che rappresenta a tutti gli effetti uno splendido ma già lontano ricordo, Elisabetta Canalis si è dedicata anima e corpo alla professione di modella e indossatrice, posando per alcuni dei marchi più prestigiosi di abbigliamento e prodotti di bellezza. Gli anni trascorsi a Mediaset, così divertenti e spensierati, appartengono ormai al passato.

Elisabetta Canalis adesso ha trovato una sua nuova dimensione, un lavoro che la gratifica e che le sta regalando grandi soddisfazioni. E poi c’è lo sport, una passione più recente ma altrettanto intensa e ricca di momenti emozionanti. Da qualche anno l’ex Velina di Striscia la Notizia si dedica con tutta se stessa a una disciplina che solo adesso sta pian piano prendendo piede anche in Italia, la kickboxing.

Si tratta di una via di mezzo tra il pugilato classico e le arti marziali giapponesi, una disciplina che da tempo è molto diffusa negli Stati Uniti e che ha conquistato anche una showgirl come Elisabetta Canalis. “Le arti marziali mi hanno sempre attratto, anche perchè io sono un po’ maschiaccio. Le bambole non mi sono mai piaciute“. E a forza di allenarsi con impegno e costanza, la modella sassarese è diventata una vera e propria campionessa della specialità.

Qualche mese fa ha sostenuto il suo primo combattimento, tra l’altro proprio nella sua Milano. Un incontro sulle tre riprese che la Canalis ha vinto con merito ai punti. Ma insieme e oltre a tutto questo, c’è un’altra causa che da sempre sta molto a cuore alla bella Elisabetta, la lotta contro i maltrattamenti degli animali.

Una battaglia che la showgirl sarda sostiene con passione da sempre, anche prendendo parte a qualche manifestazione ad hoc. In passato la Canalis ha anche prestato il suo volto come testimonial per promuovere campagne contro la vivisezione e l’abbandono degli animali domestici.

Ed è accaduto che qualche ora fa, proprio nel cuore di Los Angeles, l’ex compagna di Bobo Vieri abbia preso parte proprio a una manifestazione a favore della protezione degli animali e contro il loro indegno abuso. Il tutto documentato dalla Canalis sul suo profilo Instagram in un video pubblicato all’interno delle storie.

E’ un vero e proprio cruccio quello dell’ex Velina: “La difesa degli animali è una delle poche battaglie che vale la pena di combattere. Il resto è tutto discutibile“.