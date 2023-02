Sanremo, Amadeus lascia tutti di stucco: che sgarbo a Mourinho. Gesto perentorio dello showman conduttore del festival

Manca solo qualche ora all’evento che celebra ogni anno, a partire dal 1951, il meglio o presunto tale della canzone italiana. Per l’ennesima volta il Teatro Ariston, diventata ormai la sede naturale del Festival di Sanremo, ospiterò la classica rassegna canora. Sull’ormai collaudato palcoscenico del teatro sanremese si alterneranno alcuni degli interpreti più conosciuti di questi ultimi anni. E per l’ennesima volta a condurre la lunga maratona televisiva sarà Amedeo Umberto Rita Sebastiani, meglio conosciuto come Amadeus.

Il celebre showman e presentatore romagnolo, sessant’anni compiuti a settembre scorso, è anche conosciuto per essere un acceso tifoso dell’Inter. “Fin da bambino i colori del mio cuore sono quelli nerazzurri”, ha dichiarato anche di recente. E tra i suoi beniamini, oltre ovviamente ai grandi giocatori che hanno segnato la storia del club meneghino, c’è soprattutto l’allenatore entrato di diritto nella leggenda dell’Inter, Josè Mourinho.

E’ con lo Special One in panchina che la Beneamata ha centrato un’impresa fino al 2010 mai riuscita a nessun altro nella storia del calcio italiano. Il triplete – scudetto, Coppa Italia e Champions League – resterà scolpito nel cuore e nella mente di tutti i sostenitori nerazzurri. E ovviamente anche in quelli di Amadeus che racconta così la sua passione per il tecnico di Setubal.

Sanremo, Amadeus tradisce Mourinho: il gesto che spiazza i tifosi dell’Inter

“Ho conosciuto Mourinho su un aereo e mi resi conto di avere a che fare con un uomo davvero straordinario. Di lui avevo sempre ammirato le qualità professionali, ma poi ho scoperto in lui un’umanità pazzesca“. Così il presentatore e showman ravennate ha raccontato il suo incontro con lo Special One e la genesi di una sconfinata ammirazione nei suoi confronti.

“Ho una tale stima nei confronti di Mou che ho chiamato mio figlio Josè“. Un gesto che l’allenatore lusitano apprezzò in modo particolare. Ma nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival che si concluderà sabato sera con la proclamazione del vincitore, Amadeus ha accantonato la figura di Mourinho, dichiarando la sua grande stima nei confronti dell’attuale tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi.

“Sono un grande fan di Mourinho – ha in realtà chiarito Amadeus -, però ho chiamato Simone Inzaghi per fargli i complimenti: nel derby contro il Milan ho visto un’Inter brillante e spettacolare. Sta dimostrando di essere un ottimo allenatore per come fa giocare la squadra. Rinnovo i miei complimenti a lui e tutti i giocatori”.

Le dichiarazioni di Amadeus sono state accolte con simpatia e condivise in pieno da moltissimi tifosi dell’Inter che ora sperano di vivere una seconda parte di stagione ricca di emozioni e possibilmente di successi. Forse è tardi per sperare in una rimonta scudetto nei confronti del Napoli, ma sia in Coppa Italia che in Champions League Lautaro e compagni possono davvero giocarsela con tutti.

E a proposito di scudetto, nel corso della stessa conferenza stampa Gianni Morandi ha voluto sottolineare l’impresa degli azzurri: “E’ doveroso fare i complimenti anche al Napoli”. A quel punto Amadeus ha replicato: “Ho una moglie napoletana, il Napoli merita di essere in testa. Ha gente in panchina come Raspadori e Simeone”.