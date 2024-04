Serie A, Udinese-Roma 1-2: Cristante decide la gara sprint

Si è conclusa oggi al Bluenergy Stadium, la sfida tra Udinese e Roma interrotta lo scorso 14 aprile al 72’ per via del malore occorso a Evan N’Dicka. Si è ripartiti dal punteggio di 1-1 fissato nella “prima parte” dalle reti di Pereyra e Lukaku (oggi assente per infortunio), portato fino al termine della gara. La Roma vince in extremis la sfida di Udine, battendo l’Udinese 1-2.

La cronaca del finale di Udinese-Roma

Si riparte dal minuto 72 della gara. L’Udinese riparte con Cannavaro in panchina al posto di Cioffi ma col medesimo schema di gioco (3-5-2) mentre la Roma di De Rossi deve rinunciare a Romelu Lukaku infortunatosi contro il Milan. Davanti, quindi, De Rossi dà fiducia ancora a Tammy Abraham. Dopo qualche schermaglia, con un fuorigioco dello stesso centravanti inglese e uno scontro testa contro testa tra Smalling e Perez che tiene il gioco fermo, a provare con maggiore convinzione a vincere la gara è l’Udinese. I bianconeri ci provano prima con Lucca e poi con Pereyra.

La Roma risponde qualche minuto più tardi con Azmoun, ma Okoye fa buona guardia.

Al 90° l’Udinese è costretta al cambio. Perez non riesce a proseguire, a causa della botta subita alla testa e lascia il posto a Kabasele.

Al 91′ occasionissima per la Roma per conquistare i tre punti. La trama verticale dei giallorossi libera Dybala dal limite, ma l’argentino esita troppo e il suo tiro viene respinto.

Al 95′, sul secondo angolo consecutivo per la Roma, Cristante salta più in alto di tutti sul primo palo e trova il gol sul secondo palo regalando a De Rossi tre punti insperati.

I giallorossi così salgono a quota 58, -4 dal Bologna 4°, e mantenendo le distanze dall’Atalanta. Esordio amaro in Serie A per Cannavaro che viene beffato all’ultimo minuto dell’incontro.