Formula 1, il ribaltone è arrivato: sarà in coppia con Sainz

Carlos Sainz, il futuro è ormai scritto per il pilota della Ferrari: ecco con chi potrebbe fare coppia in Formula 1

Non è un mistero che il tema più caldo in questo momento in Formula 1 sia ben lontano dai risultati dei vari GP. Mentre Verstappen continua a vincere e a dominare, è il mercato piloti ad appassionare tifosi e addetti ai lavori.

Non può non esserci Carlos Sainz in primissima fila tra i rumors di mercato. Il contratto con la Ferrari scadrà a fine anno e la Scuderia di Maranello ha ben pensato di annunciare con quasi un anno d’anticipo colui che sarà l’erede dello spagnolo.

Sarà Lewis Hamilton, uno che di mondiali ne ha vinti sette eguagliando il record di un certo Michael Schumacher, a fare coppia con Leclerc nel 2025. Nonostante i buoni risultati (sue le due ultime vittorie della Ferrari in F1), Carlos non è riuscito a ottenere la conferma, a differenza dell’attuale compagno di squadra che ha firmato un contratto a lungo termine con il Team.

Farà coppia con Sainz: annuncio pazzesco

E Sainz, alla fine, dove correrà dopo l’avventura in Ferrari? Una delle piste che rimangono caldissime è quella che potrebbe portarlo alla Audi. Il marchio tedesco esordirà con Sauber in Formula 1 nel 2026 e si sta già muovendo per ingaggiare i due piloti.

Tra questi in pole position rimane ovviamente Carlos Sainz, da tempo in cima alla lista della casa tedesca. L’idea sarebbe poi quella di schierare un pilota molto esperto al fianco del 29enne madrileno, in grado di garantire risultati e gioco di squadra.

Il profilo individuato sarebbe quello di Nico Hulkenberg, attuale pilota della Haas. L’ex campione del mondo di Formula 1, Nico Rosberg, in un intervento su ‘Sky Deutschland’ ha approvato l’eventuale approdo del tedesco in Audi.

“Lo consiglierei sicuramente all’Audi, ha tanta esperienza e sarebbe una grande scelta”, ha dichiarato Rosberg, il quale si è sbilanciato ulteriormente affermando come l’ingaggio di Hulkenberg da parte di Audi sia ormai già deciso. Sembra quindi che tutto vada in quella direzione, con Sainz e Hulkenberg pronti a condividere il box nell’anno di esordio di Audi in Formula 1.

Staremo a vedere se il tutto si concretizzerà davvero. Attenzione, tuttavia, al possibile inserimento di altri team su Sainz. Horner, a margine del GP di Cina, ha confermato che ci sono stati contatti con il pilota Ferrari, cresciuto peraltro nell’Academy della Red Bull insieme a Max Verstappen.