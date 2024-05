Genoa, Gilardino: “Futuro? Resto per crescere”

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, commenta così ai microfoni di DAZN il 3-3 contro il Milan: “Sono molto soddisfatto, interpretazione ottima della gara da parte dei ragazzi. Questa squadra ha un cuore grande e voglia di stupire, dobbiamo coltivare questi sentimenti perché il nostro DNA è questo. Per fare questo tipo di partite contro una squadra come il Milan abbiamo bisogno di questo tipo di sentimenti“. Prova di maturità a San Siro: “Siamo cresciuti partita dopo partita, acquisendo sicurezza. Giocare così contro il Milan è da squadra esperta che ha voglia di mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo sofferto tanto, ma va dato atto al Milan, mancavano dei giocatori ma chi ha giocato ha dato tutto“.

Genoa, Gilardino su Retegui e la squadra

Quanti margini di miglioramento ha Retegui: “Margini di miglioramento importanti, è un ragazzo che vuole migliorarsi. Oggi ha fatto una partita importante, merito della squadra ma anche suo che si è fatto trovare pronto. Ho chiesto a lui ed Ekuban di tenere palla e giocare tra le linee, lo hanno fatto molto bene entrambi“. Decisiva la spinta a destra: “L’avevamo preparata così per creare superiorità numerica da quella parte, ma anche a sinistra abbiamo fatto molto bene“.

Sul futuro suo e della squadra

Cosa ti ha convinto a restare: “La volontà di crescere, mettermi in discussione in un club che mi ha dato la possibilità di allenare grazie alla squadra e al mio staff per riconfermare quello che di buono abbiamo fatto quest’anno. Sarà molto difficile, ma stimolante“. Step successivo: “Pensare al futuro è sempre difficile, bisogna essere ambiziosi ma realisti e coscienti per mantenere l’obiettivo in testa. Quest’anno abbiamo fatto qualcosa di importante, non sarà semplice confermarsi. Deve esserci la volontà di tutti di tenere certi giocatori e fare scelte dei nuovi per raggiungere prima di tutto la salvezza e poi magari pensare a qualcos’altro. Blasquez è molto ambizioso ma bisogna tenere i piedi fissi a terra, questa è una piazza con grande entusiasmo. Non credo che tante persone si aspettassero un campionato del genere. La prima cosa da quando ripartiremo sarà confermare quello che abbiamo fatto“.