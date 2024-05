Ferrari, doccia gelata: lascia tutto

L’annuncio delle ultime ore ha un sapore amaro per la Ferrari, si complica l’affare tanto desiderato: increduli i tifosi della Rossa

La stagione di Formula 1 va avanti e la Ferrari continua a viaggiare dividendosi tra lavoro in pista e dietro le scrivanie. I primi weekend del campionato hanno dato riscontri abbastanza positivi. E anche la frenetica attività negli uffici sta aprendo al team di Maranello scenari interessanti.

Sì, scenari interessanti. Perché dopo l’ufficializzazione di Lewis Hamilton, i vertici della Rossa hanno ingaggiato alcuni ingegneri provenienti da team rivali che, nei prossimi mesi, andranno a rinforzare lo staff tecnico della Scuderia, portando idee nuove e mettendo a disposizione il know-how acquisito dalla concorrenza. Un’operazione importante che potrebbe essere seguita da un vero e proprio colpaccio, ai livelli di quello che porterà il sette volte campione del mondo a Maranello.

In cima alla lista del team principal Frederic Vasseur c’è infatti uno dei nomi più autorevoli del paddock appena liberatosi dalla Red Bull. Ci riferiamo, ovviamente, ad Adrian Newey.

Ferrari, Newey nel mirino: Vasseur spinge, ma Horner gela l’entusiasmo dei tifosi

Il 65enne ingegnere, artefice delle vetture vincenti di Verstappen e Perez lascerà la compagine anglo-austriaca nel primo trimestre del 2025. Motivo per il quale si è cominciare a vociferare con grande insistenza che il Cavallino sia in procinto di chiudere l’affare garantendosi il cosiddetto “genio dell’aerodinamica“. A tal riguardo, fonti autorevoli hanno riferito di un colloquio molto fruttuoso tra Vasseur e Newey a Londra ma l’indiscrezione, per ora, non ha portato a riscontri ufficiali.

Inutile dire che la vicenda ha generato grandissimo entusiasmo tra i tifosi ferraristi, convinti che con Hamilton e Newey la Ferrari possa aprire un ciclo glorioso come quello di Jean Todt e Schumacher in passato. Tale entusiasmo, tuttavia, è stato raffreddato da alcune dichiarazioni del team principal della Red Bull, Christian Horner.

“Ho sentito tante speculazioni ma credo si prenderà un periodo di stop. Ovviamente non si può mai sapere ma credo si riposerà. Poi magari, dopo il riposo, potrebbe anche decidere di tornare in Formula 1″, ha dichiarato Horner ai microfoni di Sky durante il fine settimana a Miami.

Staremo a vedere se effettivamente Newey deciderà di riposarsi oppure di tuffarsi nell’universo Rosso per quella che, con ogni probabilità, sarebbe l’ultima sfida della sua leggendaria carriera in F1.