Terribile notizia scuote il mondo del calcio, ha un tumore

Una bruttissima notizia sconvolge il mondo del calcio: ha detto poche ore fa che sta lottando contro un tumore

Terribile notizia per gli appassionati di calcio e dello sport in generale. Quando un calciatore o una calciatrice, di ogni età o nazionalità, annuncia al mondo di avere avuto la sfortuna di incrociare un tumore, la reazione dei fan è sempre piuttosto forte.

Impossibile non pensare al momento difficile che sta vivendo l’atleta, mentre risulta evidente la preoccupazione che sorge spontanea da parte dei suoi familiari che comunque continuano a coltivare la speranza.

Poche ore fa il mondo del calcio femminile ha ricevuto la triste notizia da parte di una delle sue più illustri rappresentanti: Luana Bertolucci, centrocampista della nazionale brasiliana e degli Orlando Pride, ha annunciato ai suoi tifosi di aver iniziato la chemioterapia.

Calcio femminile sotto choc, Luana Bertolucci annuncia: “Ho un tumore”

Il mondo del calcio femminile ha ricevuto la notizia poche ore fa, ma non la ancora del tutto digerita. Luana Bertolucci, centrocampista con un passato importante al Corinthians e in questo momento in forza agli statunitensi degli Orlando Pride, ha annunciato che ha cominciato le cure per fronteggiare il cosiddetto Linfoma di Hodgkin, un tumore che colpisce il sistema linfoide.

Bertolucci su Instagram ha voluto comunicare al grande pubblico che la segue questa drammatica notizia. Comincerà a breve un primo ciclo di terapie presso l’Orlando Health Cancer Institute, ovvero l’istituto partner della formazione in cui gioca. A causa della drammatica situazione, la società statunitense ha deciso di considerarla infortunata per il resto di questa stagione: in questo modo, non avendo il calcio tra i suoi pensieri, potrà dedicarsi al cento per cento alla battaglia contro questo male.

Tra i tanti commenti di incoraggiamento che campeggiano sotto il post di Luana, ne spicca uno in particolare della capitana e stella assoluta del Brasile, Marta, che ha scritto la seguente frase carica di significato: “Siamo con te in questo momento, Lu, e Dio si sta prendendo cura di te”.

Dal 2023 nella National Women’s Soccer League, la massima competizione calcistica femminile degli Stati Uniti, Luana Bertolucci ha giocato anche in Europa, al Paris Saint Germain, ma ha legato il suo nome soprattutto al Corinthians, club grazie al quale ha vinto numerosi titoli (una Copa Paulista, un Campionato Paulista, una Supercoppa, un Campionato Brasiliano e una Coppa Libertadores) e alla nazionale brasiliana, con cui ha disputato due mondiali femminili (2019 e 2023).