Ultim’ora Federica Pellegrini, l’evento dell’anno è ufficiale: che entusiasmo tra i fan. L’ex fuoriclasse del nuoto italiano grande protagonista in tv

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno vivendo la loro lunga e scoppiettante luna di miele. L’ex fuoriclasse del nuoto italiano e il suo compagno, in origine suo allenatore, sono convolati a nozze alla fine della scorsa estate. Alla suggestiva e a quanto pare divertentissima cerimonia, che si è svolta gli ultimi giorni di agosto nell’incantato scenario di una Venezia baciata da sole, hanno preso parte gli amici più stretti della coppia oltre alle famiglie dei due sposi.

Da allora i due neo coniugi hanno partecipato a molteplici iniziative ed eventi. In particolare l’ex campionessa olimpica ha fatto da madrina ai campionati Europei di nuoto che si sono svolti a Roma, alla piscina del Foro Italico, i primi giorni di settembre. Perchè alla fine è il rapporto con l’acqua l’unica vera ossessione della fuoriclasse di Mirano.

Nonostante sia trascorso un anno e mezzo abbondante dal ritiro ufficiale dalle competizioni agonistiche, Federica Pellegrini è ancora alle prese con forti attacchi di nostalgia, una condizione mentale e spirituale che tutti i grandi campioni dello sport provano a lungo dopo aver dato l’addio alle gare. Un rapporto viscerale che la campionessa veneta tiene vivo prendendo parte alle assemblee della Giunta CONI in qualità di membro permanente in quota atleti.

Ultim’ora Federica Pellegrini, è ufficiale l’evento dell’anno: fan al settimo cielo

Ma quando è lontana dal suo habitat naturale, lo sport, Federica Pellegrini non rimane di certo con le mani in mano. Anzi, nel corso degli anni la fuoriclasse di Mirano è diventata una vera e propria star dello showbiz, una protagonista del piccolo schermo e in senso lato del mondo dello spettacolo. Per anni in qualità di componente della giuria del celebre talent televisivo, X Factor, la Pellegrini ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica.

Spesso e volentieri ha prestato il suo volto per realizzare spot televisivi, alcuni dei quali particolarmente apprezzati dai suoi fan. E poi c’è l’attività, sempre più intensa e frequente, sui social. Il suo profilo Instagram ad esempio è cresciuto a dismisura negli ultimi tempi, arrivando a toccare i quasi due milioni di followers. Anche come influencer Federica Pellegrini ha fatto centro come del resto in tutte le attività che ha intrapreso lontano dalle piscine di tutto il mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

E a proposito di presenza sul piccolo schermo, proprio in un video pubblicato sul suo profilo Instagram la primatista del mondo dei 200 stile libero ha annunciato la sua partecipazione a uno dei reality più apprezzati della tv italiana, Pechino Express. Il programma, registrato lo scorso autunno, avrà inizio giovedì 9 marzo e sarà trasmesso sui canali Sky.

In questa edizione le coppie concorrenti se la vedranno con luoghi tanto suggestivi quanto avventurosi, come ad esempio il Borneo malese. Federica Pellegrini e Matteo Giunta saranno tra i protagonisti del reality, viaggiando all’avventura sulle vie di Sandokan.