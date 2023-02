Federica Pellegrini su tutte le furie: il suo sfogo improvviso scuote i social. Clamorosa polemica innescata dall’ex fuoriclasse del nuoto italiano

La nuova vita di Federica Pellegrini è un concentrato di attività a tutti i livelli. Nel mondo dello sport, il suo mondo, al quale resta legata da una passione viscerale. L’incarico di membro permanente in quota atleti all’interno giunta CONI le consente di rappresentare gli atleti italiani nelle competizioni di maggior prestigio, come ad esempio Olimpiadi (sia estive che invernali) e Mondiali. Un impegno che l’ex campione olimpica assolve con il consueto entusiasmo e una passione che a dispetto del ritiro dalle competizioni non è mai venuta meno.

Un altro evento fondamentale che si inserisce alla perfezione nel solco del nuovo percorso di vita intrapreso dalla campionessa di Mirano è il matrimonio, celebrato al termine della scorsa estate, con il compagno ed ex allenatore Matteo Giunta. Una cerimonia, quella svoltasi a Venezia, che i maggiori esperti di gossip hanno definito l’evento più cool del 2022. Da quel momento Federica Pellegrini ha avvertito il cambiamento di stato civile come un nuovo impegno da onorare con slancio ed entusiasmo.

Nel frattempo qualche mese fa, proprio insieme al suo neo coniuge, la fuoriclasse veneta si è cimentata nel reality più suggestivo e coinvolgente della televisione italiana, Pechino Express, che sarà trasmesso sui canali Sky a partire dalla prossima primavera. Perchè l’altra passione della Pellegrini è da sempre il piccolo schermo. Del resto davanti alle telecamere la primatista del mondo dei 200 metri stile libero si è sempre sentita a proprio agio.

Federica Pellegrini, l’ennesima domanda la fa infuriare: “Lo trovo un po’ pesante”

Ad oggi l’ex fuoriclasse del nuoto italiano è tra i grandi atleti italiani quella che ha costruito il maggior numero di amicizie nel mondo dello spettacolo e dello showbiz in genere. La sua presenza nei panni di giudice a parecchie edizioni di X Factor le ha consentito di entrare in contatto con numerosi interpreti della musica italiana. Un ambiente, come ha spesso dichiarato la Pellegrini, in cui si trova perfettamente a suo agio.

C’è però un argomento, o per meglio dire un tema, che Federica affronta malvolentieri in pubblico ed è quello relativo a una eventuale, futura maternità. Fin dai primi giorni successivi al matrimonio, hanno iniziato a fioccare le indiscrezioni in merito a una possibile gravidanza. Riviste di cronaca rosa e siti di gossip già qualche mese fa raccontavano di alcuni indizi sospetti che facevano credere ad uno stato interessante della campionessa veneta.

Niente di tutto questo, anzi: Federica Pellegrini ha sempre smentito con decisione le tante indiscrezioni apparse di recente sull’argomento. Anzi, in un confronto con alcuni followers andato in scena sul suo profilo Instagram qualche ora fa, ha risposto con tono piuttosto seccato all’ennesima domanda su una possibile futura maternità.

“Mi viene chiesto spesso se diventerò madre e sto cominciando a trovarlo un po’ pesante. Sembra quasi – ha sottolineato l’ex fuoriclasse di Mirano – che se non dovessi avere figli dovrei in qualche modo sentirmi meno realizzata di quello che sono“.