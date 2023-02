Verstappen-Hamilton, non c’è storia: Max vincerà ancora una volta. Mondiale di Formula 1 già deciso, arriva la conferma ufficiale

Ormai manca davvero poco. Dal 23 febbraio il mondo della Formula 1 manderà definitivamente in archivio le vacanze invernali e tutti cominceranno a pensare alla nuova stagione. Ancora un duello Verstappen-Hamilton, sta scritto. Ma i numeri dicono che al momento non c’è storia perché la bilancia pende dalla parte dell’olandese.

Dopo aver vinto in volata il suo primo titolo nel 2021 e aver dominato la passata stagione, Max parte già in deciso vantaggio rispetto alla concorrenza. Lo dicono i numeri, questa volta legati ai contratti con cui si presenteranno al via della stagione i venti piloti ufficiali del Circus.

I dati sono quelli di Spotrac.com, sito specializzato in finanza legata al mondo dello sport e in particolare quella dei contratti sportivi. Ha messo insieme le cifre che riceveranno quest’anno dai loro team i protagonisti del Mondiale, senza calcolare i contratti personali dei singoli con i loro sponsor ed eventuali premi.

Verstappen-Hamilton, non c’è storia: i numeri sono tutti dalla parte di Max

I numeri parlano chiaro e sono tutti dalla parte di Max Verstappen. Il bicampione del mondo infatti riceverà dalla Red Bull ben 55 milioni di dollari, cifra inavvicinabile dalla concorrenza anche se Lewis Hamilton resta ancora abbastanza vicino.

Dopo il suo ultimo rinnovo di contratto con Mercedes, il britannico incasserà 35 milioni di euro ma con una differenza importante rispetto all’avversario diretto. Il rapporto tra Mzx e lka red Bull andrà in scadenza solo nel 2028, salvo colpi di scena clamorosi, mentre Hamilton è in scadenza anche se ha più volte manifestato la sua intenzione di proseguire.

Sul podio virtuale anche il terzo incomodo. Charles Leclerc infatti con la Ferrari ha un contratto decisamente importante fino al 2024, perché prende 24 milioni di euro all’anno. C’è solo un altro pilota che supera, o meglio pareggia, quota 20 milioni ed è Lando Norris con la McLaren, scadenza nel 2025.

A quota 12 milioni invece l’altro ferrarista Carlos Sainz che viaggia sui 12 milioni, seguito da Sergio Perez e Valtteri Bottas con 10 milioni a testa e da George Russell che alla Mercedes prende 8 milioni. A quota 5 milioni Pierre Gasly con l’Alpine, Kevin Magnussen con la Haas ma soprattutto Fernando Alonso. Il nuovo rapporto con Aston Martin parte da 5 milioni di dollari.

Formula 1, è la settimana delle ultime presentazioni ufficiali: tocca anche alla Ferrari

Numeri a parte, questa sarà una settimana importante soprattutto per le novità che arriveranno dai team. Sabato sera Charles Leclerc era ospite in prima fila teatro Ariston in occasione della finale del Festival di Sanremo 2023, salutato da Amadeus. Era insieme al vecchio compagno di box ai tempi della Formula 2 in Prema, Antonio Fuoco, che corre nel WEC con la Ferrari.

Ma c’era un motivo per lasciare Montecarlo e avvicinarsi a Maranello. Martedì 14, dalle 11.15, ci sarà la presentazione ufficiale della nuova Ferrari, attesissima dopo la stagione di alti e bassi nel 2022. Sarà anche la prima con Frederic Vasseur al timone e capiremo qualcosa in più anche del progetto.

Lunedì 13 invece un doppio appuntamento. Saranno tolti i veli alla McLaren F1 2023 che è stata chiamata MCL60, ma anche alla nuova Aston Martin che sarà guidata da Fernando Alonso e Lance Stroll. Infine mercoledì 15 toccherà alla Mercedes W14 e concluderà il giorno successivo la nuova Alpine.