Bordata contro Senna: rivelazione agghiacciante

I fan di Ayrton Senna non potevano di certo immaginarsi parole così dure: la bordata è davvero pesantissima

Sono passati più di 30 anni dalla tragica morte di Ayrton Senna, deceduto in seguito alle ferite riportate nel terribile incidente alla curva del Tamburello durante il Gran Premio di San Marino del 1994. Un giorno che ha segnato per sempre la storia della Formula 1 e che ancora oggi è una ferita inguaribile per gli appassionati di automobilismo e per tutti i fan del pilota brasiliano, vincitore di tre campionati del mondo alla guida della McLaren.

Lo scorso 29 novembre è sbarcata su Netflix la miniserie televisiva dedicata proprio al grande campione scomparso nel 1994. L’ideatore e regista Vicente Amorim ha voluto ripercorre tutta la carriera di Senna, dall’esordio con i kart fino alle straordinarie stagioni in Formula 1. Per il ruolo dell’indimenticabile campione è stato scelto Gabriel Leone, attore brasiliano presente anche nel cast del film Ferrari di Michael Mann (interpretava Alfonso De Portago).

La serie su Senna ha riscosso un certo successo tra il pubblico di Netflix ma c’è anche qualcuno che proprio non l’ha digerita. Si tratta di Alain Prost, che nella miniserie brasiliana è interpretato dall’attore Matt Mella.

Bordata contro Senna: fan gelati, lo ha detto davvero

L’ex pilota automobilistico francese, che compirà 70 anni a febbraio, ha conquistato 4 volte il titolo iridato nel corso della sua carriera: in più stagioni ha battagliato proprio con Senna, diventando il suo grande rivale già quando correvano insieme in McLaren. Prost ha sonoramente bocciato la serie per come affronta il rapporto tra lui e Senna nel periodo che ha preceduto il tragico incidente di Imola.

“Sul rapporto tra me e Senna dopo il 1993, sui sei mesi prima del suo incidente, mi dà fastidio perché non bisogna cambiare una storia quando qualcuno non c’è più“, le dure parole del francese, che si è detto certo che la mancanza di sensibilità adottata dalla produzione per affrontare questo aspetto non sarebbe piaciuta nemmeno ad Ayrton.

Prost ha poi sottolineato che quella tra lui e Senna è “una grande storia” e per questo ritiene opportuno che non si raccontino cose non vere. “Se bisogna fare qualcosa di commerciale non è bello farlo sul nome di Senna – ha concluso l’ex pilota di McLaren e Ferrari – non mi piace”.