La Serie A torna in campo oggi: gli squalificati della sedicesima giornata

Due tra gli squalificati della 16ª giornata della Serie A: dopo le decisioni del Giudice Sportivo, tra diffidati (ammoniti nell’ultimo turno) ed espulsi sono presenti due giocatori: El Taty Castellanos della Lazio e Liam Henderson dell’Empoli.

La Serie A torna in campo quest’oggi dopo gli impegni di Champions, Europa e Conference League, con Juventus, Napoli e Atalanta che scenderanno subito in campo in vista delle prossime gare in Coppa Italia.

Un turno che si preannuncia importante con Lazio-Inter partita di cartello di giornata e in programma domenica sera: il match clou in programma all’Olimpico con i nerazzurri a caccia di riscatto dopo il KO di Leverkusen e i biancocelesti pronti a confermarsi dopo le vittorie di Napoli e Amsterdam.

Con Dodo della Fiorentina ufficialmente entrato in diffida, non sarà presente in Juventus-Venezia Thiago Motta dopo l’espulsione ricevuta contro il Bologna. Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE per MOTTA Thiago (Juventus): ammonizione (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 6° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara”.