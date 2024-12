Max Verstappen, è ufficiale: decisione pazzesca della Fia

Prosegue il momento no tra Max Verstappen e la FIA, ecco cosa è successo: i dettagli

Il rapporto tra Max Verstappen e la Fia è stato piuttosto controverso nel corso del 2024. Il campione olandese ha trionfato per la quarta volta consecutiva nel Mondiale, confermando il suo talento e il suo status di leggenda vivente nel Circus.

La competitività altalenante della sua Red Bull lo ha messo in difficoltà durante la stagione, al punto da lasciarlo a secco di vittorie per diversi mesi. Il disastro di Sergio Perez, poi, testimonia tutto il talento di Verstappen che ha tenuto il team sempre nelle prime posizioni. Ma se da un lato l’olandese ha dimostrato di essere il miglior pilota in griglia, dall’altro appare ormai chiaro che il campione del mondo in carica non eccelle di certo nei rapporti con la FIA e nel rispetto delle regole di comportamento che la FIA stessa vuol far rispettare.

Già qualche mese fa Verstappen era stato sanzionato dalla FIA con una giornata di lavori socialmente utili dopo aver pronunciato una parolaccia in conferenza stampa. Per scontare la sua “pena”, l’olandese parteciperà ad un incontro con i ragazzi del programma motorsport del Rwanda, in occasione del gala FIA di fine anno. Tuttavia, c’è stato anche un altro episodio contestato.

Verstappen, la decisione della FIA dopo Abu Dhabi

L’ultimo appuntamento stagionale ad Abu Dhabi ha lasciato non poche polemiche per il contatto che ha coinvolto Max Verstappen e Oscar Piastri, culminato con la penalità di 10 secondi all’olandese, giudicato colpevole di una manovra avventata nei confronti dell’australiano.

Nonostante le scuse al termine della gara, Verstappen aveva commentato in modo sarcastico la decisione dei commissari di gara. “Chiediamo altri 20 secondi“, aveva detto l’olandese definendo poi “stupidi idioti“ i commissari di gara. Un commento che non è passato inosservato e ha sollevato diverse ipotesi di penalizzazione per il campione in carica.

A sorpresa, invece, la FiA ha deciso di non punire Verstappen, di fatto chiudendo la questione subito dopo il GP di Abu Dhabi. Una scelta, forse, dovuta alla volontà della FIA di placare gli animi in vista del 2025 e di alleggerire le tensioni con il campione del mondo in carica. Attenzione, tuttavia, a un altro aspetto. Verstappen ha ancora pochi punti di penalità a disposizione sulla licenza di guida prima di incorrere nella gara di squalifica prevista dal regolamento.