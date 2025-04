“Sono arrabbiato”: furia Ferrari, è troppo evidente

Il clima teso in casa Ferrari ha portato a dichiarazioni molto pesanti: la rabbia è venuta fuori, ora i tifosi sono davvero preoccupati.

I tifosi della Ferrari si aspettavano di certo un inizio di stagione diverso. Dopo il Mondiale dello scorso anno, concluso a pochi punti dalla McLaren in classifica costruttori, in tanti immaginavano uno sviluppo importante per poter lottare davvero per quei titoli iridati che mancano da Maranello ormai da quasi un ventennio. L’arrivo di Lewis Hamilton e la possibilità di affiancarlo a un altro eccellente pilota come Charles Leclerc sembravano andare proprio in questa direzione.

Invece l’avvio del Mondiale 2025 è stato molto complicato. Il Cavallino rampante ha subito mostrato un certo ritardo nei confronti delle avversarie, McLaren e Red Bull su tutte: nelle rispettive classifiche la Rossa è già chiamata a inseguire. Uno scenario che anche all’interno del team Ferrari sta lasciando qualche strascico: i rumors parlano di un Hamilton tutt’altro che soddisfatto del rendimento della SF-25.

Ma il 7 volte campione del mondo non è l’unico a mostrare una certa preoccupazione per questo inizio di campionato così in salita per la scuderia di Maranello. Anche Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente Ferrari, ha espresso tutta la sua frustrazione nel vedere le due monoposto del Cavallino rampante così in difficoltà.

Ferrari, la bordata è pesantissima: “Squadra senza anima”

In un’intervista rilasciata al TG1 l’imprenditore 77enne ha detto chiaramente qual è in questo momento il suo umore da grande tifoso della Rossa. Montezemolo non ha voluto girarci intorno: “Mi sento triste perché vedo una squadra senza anima – le sue parole al TG1 – La Ferrari è passione, è lavorare giorno e notte, non arrendersi mai“.

Montezemolo si è detto anche un po’ arrabbiato per come stanno andando le cose in questa prima parte del Mondiale. “Speravo almeno quest’anno di vedere fin dall’inizio una macchina veramente competitiva“, ha detto l’ex presidente, chiaramente preoccupato per una Ferrari che non sembra in grado di competere con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e nemmeno con la Red Bull di Max Verstappen.

Parlando poi di Lewis Hamilton, Montezemolo ha detto che l’ex Mercedes è venuto in Ferrari per vincere. Per riuscirci, però, è necessario mettergli tra le mani “una vettura che sia in grado di puntare al Mondiale” dopo tanti anni di digiuno. Parole dure, quelle di Montezemolo, che i tifosi della Rossa sperano possano servire da stimolo al team per superare le difficoltà e lottare per i traguardi più ambiziosi.