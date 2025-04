La Serie C accoglie altre due neopromosse: festeggiano in Piemonte e nelle Marche

Lo scorso fine settimana il Livorno aveva festeggiato il ritorno in Serie C al termine di una cavalcata trionfale e un campionato (il girone E di Serie D) dominato dall’inizio alla fine e mai in discussione. Ieri è stata la volta della festa per il Bra nel Girone A e la Sambenedettese nel Girone F.

Con la vittoria sul campo del Teramo, ieri la Sambenedettese ha ottenuto il ritorno tra i professionisti. Stupendo il campionato del Bra, che ha espugnato Imperia festeggiando la promozione in terza serie.

Sono scattate dunque le due feste tra Bra e San Benedetto del Tronto. Nelle prossime settimane altre promozioni arriveranno e il quadro definitivo della situazione si chiarirà senza indugio.