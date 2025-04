Napoli-Empoli, tra squalifiche e infortunati: botta e risposta Conte-D’Aversa

Il Napoli di Antonio Conte riceve al Maradona l’Empoli di D’Aversa per l’ultimo match della 32a giornata di Serie A con gli azzurri a caccia di una vittoria per riportarsi a -3 dall’Inter capolista.

Napoli-Empoli, le parole di Conte

“La guerra di pressione che c’è con l’Inter, siamo la diretta antagonista per dare fastidio, provare a fare qualcosa di straordinaria, deve essere una bella pressione. Significa che stiamo facendo molto bene, siamo in una situazione dove c’è richiesto di andare oltre le nostre possibilità per tenere il passo di una squadra che dimostra anche in Europa che è attrezzata per vincere tutto. Però è una bella pressione, un bell’entusiasmo che c’è tra i tifosi, il sogno di competere per lo Scudetto crea entusiasmo, spinta alla squadra, come accadrà domani allo stadio. Ce la siamo guadagnata questa pressione, questa guerra di nervi e dobbiamo anche gustarcela, stiamo lottando per qualcosa di importante.

Sugli infortuni se ricordate dissi che eravamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni, ma si sa benissimo che in un campionato poi capiteranno pure le squalifiche, sono le prime a parte la mia. Per far capire come sia stato un campionato anche pulito pulito dove per fortuna non abbiamo sempre affrontato l’emergenza che però arriva e petto in fuori senza alibi. Con i nostri pregi e difetti continueremo ad affrontarla, non ci sono annate perfette e perciò devi essere bravo per queste situazioni“.

Napoli-Empoli, le dichiarazioni di D’Aversa

“Dall’inizio della stagione, non abbiamo mai avuto una rosa al completo e nonostante questo stiamo lottando e siamo ancora in corsa per il nostro obiettivo. Non so quanto altri gruppi sarebbero rimasti ancora sul pezzo senza mollare. Non dobbiamo piangerci addosso, la situazione è chiara e di fronte a tutti. In settimana tre ragazzi sono andati sotto i ferri e sappiamo quanto la lista sia lunga. Mai avevo visto una situazione così in carriera. Tredici persone, più o meno gravi, hanno subito un’operazione in questa stagione. Voglio ribadire che noi non deve essere un alibi, ma dobbiamo vivere questa realtà per ribadire che ci siamo ancora, siamo ancora in corsa. Ci siamo e non ci arrendiamo.

Non dobbiamo farci abbattere da questo e da nulla. Ripeto, c’è chi parla di emergenza quando gli mancano due o tre giocatori. Allora noi non dovremmo neanche presentarci. Siamo in panchina con 5 Primavera, ma lottiamo ancora per non retrocedere. Siamo noi i primi a crederci”.

Napoli-Empoli, le probabili formazioni

Conte senza gli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, e l’infortunato Buongiorno. Mazzocchi e Juan Jesus titolari, Gilmour dal 1′ in mediana con Neres in vantaggio su Raspadori. D’Aversa senza Kouamé fino a fine stagione dopo la rottura del crociato, i toscani perdono anche Maleh e Zurkowski fino alla fine del campionato e recuperano Gyasi e Fazzini dopo le rispettive squalifiche.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Seb. Esposito, Fazzini; Colombo. All. D’Aversa