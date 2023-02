Milan, che fortuna: un titolarissimo di Conte salta la sfida di Champions. Il Tottenham perde i pezzi in vista della sfida di martedì

Il campionato adesso può attendere. Martedì prossimo torna la competizione più prestigiosa e attesa, la Champions League. Sono tre le squadre italiane impegnate nei match validi per gli ottavi di finale, tra queste il Milan campione d’Italia che sulla carta dovrà vedersela con l’avversario più impegnativo, il Tottenham di Antonio Conte. La gara di andata è in programma martedì prossimo in un Meazza che già presenta il tutto esaurito e con Stefano Pioli che conta di schierare la migliore formazione possibile.

In tal senso la sofferta vittoria ottenuta contro il Torino ha restituito serenità e buon umore a un gruppo reduce da una serie consecutiva di pessimi risultati. L’attesa in casa rossonera per il match contro gli Spurs è alle stelle. Tra l’altro dal quartiere generale del Tottenham arrivano, se così si può dire, buone notizie. I bianchi di Londra sono infatti costretti a fare i conti con una quantità impressionante di giocatori infortunati.

E così mentre gli elementi chiave della rosa milanista, Theo Hernandez e Giroud su tutti, hanno dato contro i granata di Juric segnali di confortante ripresa, al contrario Antonio Conte ha stilato un lungo elenco di giocatori indisponibili. Il Tottenham infatti, proprio in vista della doppia sfida di Champions contro il Milan, sta perdendo i pezzi.

Milan, una fortuna da Champions: il Tottenham perde un altro titolarissimo

Dopo Hugo Lloris, il portiere titolare, che resterà fuori almeno fino a metà aprile a causa di un grave infortunio ai legamenti di un ginocchio e il centrocampista Yves Bissouma, arrivato l’estate scorsa per oltre 30 milioni di euro e infortunatosi a una caviglia, adesso è il turno di un altro titolarissimo del centrocampo del Tottenham. Stiamo parlando di Rodrigo Bentancur, venticinquenne pilastro della nazionale uruguaiana ed ex talento della Juventus.

L’ex bianconero ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro in occasione della sfida persa per 4-1 contro il Leicester, un ko che allontana gli Spurs dall’agognata zona Champions. Per avere una diagnosi certa ovviamente bisognerà aspettare gli esami strumentali delle prossime ore, ma sia dalla dinamica che dalla reazione successiva all’infortunio le sensazioni in casa Tottenham non sono affatto positive.

Durante un contrasto sulla trequarti con Mendy la gamba sinistra di Bentancur ha subito una torsione innaturale, ruotando il ginocchio dell’uruguaiano che immediatamente si è accasciato a terra toccandosi la gamba e urlando dal dolore.

Immediati i soccorsi dei medici sotto gli occhi molto preoccupati dei compagni e di Conte, già chiaramente proiettati alla sfida di San Siro di martedì 14 nella quale per squalifica mancherà anche l’altro centrocampista centrale titolare, il regista danese Hojbierg.

Bentancur, poi, ha voluto lasciare il campo sulle sue gambe, senza l’ausilio della barella, anche se ancora visibilmente dolorante e molto lentamente. Ora a Conte e Bentancur non resterà che attendere l’esito della risonanza. E incrociare le dita.