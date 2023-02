Juventus, Danilo verso il rinnovo. Sarà il prossimo capitano

Pilastro, vicecapitano e ora anche punto di riferimento per il futuro. Danilo è diventato una certezza per la Juventus. Nei mesi scorsi al brasiliano sono stati passati anche i gradi di vicecapitano. Un avanzamento nelle gerarchie bianconeri che la Juventus ha deciso di riconoscere al brasiliano con un lungo rinnovo. Oggi, infatti, è arrivata anche la certezza, secondo le indiscrezioni, che Danilo ha rinnovato il proprio contratto fino al 2025.

DANILO E LA JUVENTUS PER SEMPRE

Il prossimo 15 luglio, Danilo compirà 32 anni. Il rinnovo con la Juventus gli garantirà la maglia bianconera fino alla soglia dei 34 anni, con la possibilità frose di allungare poi l’accordo di un ulteriore anno. Un progetto lungo, assieme, che porterà probabilmente il brasiliano a diventare il capitano bianconero, succedendo a Leonardo Bonucci. D’altronde l’ex Real Madrid, è già di fatto il capitano sul campo della squadra bianconera.

DANILO E LA FASCIA DI CAPITANO DELLA JUVENTUS

Il brasiliano ha vestito per la prima volta la fascia da capitano, in occasione della semifinale d’andata della Coppa Italia nella passata stagione. Dopodiché in quest’annata, l’ha vestita prima col Monza, in assenza di Bonucci e Cuadrado, per poi superare il colombiano nelle gerarchie e vestirla contro l’Inter lo scorso 6 novembre 2022, con lo stesso esterno in formazione. Una responsabilità che il difensore della Seleçao veste con orgoglio. La leadership l’ha acquisita sul campo con dedizione e voglia di trascinare i compagni. In questa sfortunata stagione della Juventus, Danilo ha giocato il 96% dei minuti a disposizione, partendo dalla panchina in una sola occasione.

L’ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA DELLA JUVENTUS

Proprio di oggi, in concomitanza della notizia della firma posta sul rinnovo, Danilo ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, ribadendo il suo attaccamento alla maglia e alla società bianconera: “Da quando sono arrivato qua ho sentitio dire: o sei della Juventus o no. La particolarità di questa società è il lavoro: ogni giorno devi alzarti dal letto e avere voglia di migliorare sapendo che quello che hai fatto finora non basta“.

RICONOSCENZA

Un perfetto uomo Juventus Danilo, che spiega in poche parole tutta la sua riconoscenza nei confronti della società: “Ho fiducia nella Juventus, questo è solo un momento – spiega il difensore verdeoro – Per me non è una questione di soldi o status, mi interessa lavorare in un posto in cui mi trovo bene. Sento che devo ripagare tutto quello che ho avuto. Sarebbe troppo facile per me trovare una nuova sistemazione. Quattro anni fa, quando sono arrivato qua, non ero nella mia miglior forma, ma la Juventus mi ha dato fiducia“.

DANILO DIFENDE I SUOI COMPAGNI

Arrivato per fare il terzino destro, al posto di Joao Cancelo. Danilo si è prima rivelato una preziosa alternativa anche come terzino sinistro. Successivamente, con Pirlo è stato schierato principalmente come braccetto mancino della difesa a tre. Infine, con Allegri è cominciato un lungo viaggio che lo ha portato a giocare terzino a destra o a sinistra, braccetto mancino e destro nella difesa a tre, centrale a quattro, finanche mediano e mezzala. Insomma, manca solo l’attacco. Per questo Allegri e i suoi compagni lo vedono come il ultimo baluardo. E a proposito delle polemiche su fischi e contestazioni allo stadio durante Juventus-Fiorentina e Juventus-Monza, dice: “Siamo una squadra, in questo momento dobbiamo resta uniti, anche i tifosi. Chi fischia De Sciglio o un altro compagno, fischia tutta la squadra“.

Intanto, per ora, Danilo è una certezza e dalle certezze vuole ripartire la Juventus per ricostruirsi dopo la bufera che la sta colpendo. Danilo alla Juventus fino al 2025 e oltre. Danilo fino a fine carriera.