Irina Shayk insieme a Sainz: è successo davvero

Irina Shayk e Carlos Sainz, la coppia a sorpresa: la super modella e il pilota della Ferrari insieme, che cosa succede

Una stagione decisamente particolare, quella 2024 per Carlos Sainz, che sa già di dover dire addio, al termine dell’annata, alla Ferrari. Il pilota iberico però sta affrontando la situazione con lo spirito giusto, più combattivo che mai e deciso a farsi rimpiangere.

Il suo posto, a Maranello, sarà preso da Lewis Hamilton, come è ormai ufficiale da mesi. Ma, come ha sempre fatto fin dal suo approdo sulla Rossa, Sainz da’ sempre battaglia e ha iniziato questa stagione a spron battuto, più agguerrito che mai. Riuscendo a vincere in Australia, terza vittoria in carriera dopo quella di Silverstone nel 2022 e quella di Singapore lo scorso anno, e raccogliendo anche due terzi posti.

Senza l’assenza in Arabia Saudita, a questo punto poteva anche essere davanti a Leclerc in classifica. Con il monegasco c’è sempre stata grande competitività, ma anche grande unione. Almeno, fino al Gp australiano in cui lo ha voluto vicino a sé per la passerella d’onore sul traguardo per la doppietta Ferrari. C’è stata invece qualche tensione in Cina, dove i due si sono dati aspra battaglia per la quarta e quinta posizione.

Vedremo come andranno le cose nel prosieguo, di certo Sainz sta mostrando grande determinazione e vuole concludere al meglio la sua avventura da ferrarista. Puntando anche a guadagnarsi un sedile importante per la prossima stagione. Il suo momento magico lo vede anche al fianco della splendida modella Irina Shayk.

Irina Shayk accende la Formula Uno: passione in pista

Niente gossip, però, non parliamo di una nuova relazione tra il pilota iberico e la super modella russa, storica ex di Cristiano Ronaldo. Irina ha fatto il suo ‘debutto’ nel mondo della Formula Uno come volto di un servizio fotografico davvero speciale.

Nel numero di maggio dell’edizione italiana di Vogue, Irina scende in pista per suggellare la fusione e la compenetrazione tra il mondo della Formula Uno e quello della moda. Sul circuito di Fiorano, così, la splendida modella appare accanto a Sainz e a Leclerc. Da ambo le parti, sia da parte dei piloti e dello staff Ferrari, che da parte di Irina, grande emozione e sensazioni importanti, per farsi conquistare vicendevolmente da nuove atmosfere. Il mondo della velocità ha sempre più visibilità in quello della moda e il glam si fa largo tra i circuiti. Non è la prima volta, del resto, che bellezze così esplosive appaiono in pista.