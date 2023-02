Elisabetta Canalis, sotto l’accappatoio niente: lo scatto social manda in estasi i fan. La modella ed ex showgirl si trova a New York

Elisabetta Canalis è sempre più al centro dell’attività sui social network. L’ex Velina di Striscia la Notizia sta infatti vedendo aumentare a dismisura il numero di followers pronti a condividerne i momenti più significativi della sua vita quotidiana. Ora sono quasi tre milioni e mezzo i fan della 44enne modella sassarese, frutto di una crescita evidente, soprattutto negli ultimi mesi. Com’è noto la Canalis ha lasciato l’Italia per andare a vivere negli Stati Uniti con compagno, il chirurgo Brian Perri e la figlia da lui avuta, la piccola Skyler Eva.

La bellissima ex conduttrice televisiva si è stabilita a Los Angeles, in California. E negli ultimi tempi ha intensificato il suo lavoro di modella, diventando protagonista di sofisticate campagne pubblicitarie e testimonial per conto di alcuni tra i marchi di abbigliamento e di cosmetici più prestigiosi al mondo. Elisabetta Canalis ha inoltre acquisito la cittadinanza americana, così come la piccola Skyler Eva, che la madre ha deciso di far nascere in territorio americano.

“In America ho trovato tutto quello che cercavo, ormai gli Stati Uniti sono la mia seconda patria“, ha dichiarato di recente la bellissima modella sarda. “I miei affetti familiari però sono quasi tutti in Italia e appena ho un po’ di tempo li vado a trovare“. La Sardegna e Milano, i luoghi principali della vita di Elisabetta Canalis, quelli che ancora occupano un posto privilegiato nel suo cuore.

Elisabetta Canalis, sotto l’accappatoio niente: lo scatto manda in tilt tutti i fan

In questi giorni però la Canalis non è in Italia, bensì a New York, la città che non dorme mai. L’occasione è un evento legato alla moda particolarmente importante e significativo, la Fashion Week, che attira ogni anno i marchi dell’abbigliamento più prestigiosi del mondo. La modella sarda ha voluto condividere sul suo profilo Instagram il momento della preparazione alla serata di gala.

L’ex Velina ha postato alcune foto scattate all’interno della sua camera d’albergo, un hotel situato nel cuore di Manatthan, l’isola più affascinante e suggestiva del mondo. Ma a catturare l’attenzione dei suoi fan è soprattutto uno scatto in un post apparso sul suo profilo in cui Elisabetta appare allo specchio sullo sfondo con addosso soltanto un accappatoio che distrattamente, o forse no, le si apre leggermente sul davanti.

La reazione dei fan, come si poteva prevedere, è stata a dir poco entusiastica: nel giro di pochissimi istanti il profilo della Canalis è stato infatti travolto dai commenti dei suoi followers più fedeli e puntuali. Anche nel corso della serata di gala alla Fashion Week, Elisabetta ha attirato l’attenzione dei presenti invitati alla festa.

Elegante, raffinata, discreta ma sempre molto attraente e al centro dell’attenzione: l’ex Velina non smette di sentirsi sotto le luci dei riflettori. Per la gioia dei suoi tantissimi fan che continuano a seguirla tutti i giorni con assiduità e costanza.