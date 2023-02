Elisabetta Canalis, regalo a sorpresa per la piccola Skyler Eva: fan increduli. La showgirl di origine sarda vive a Los Angeles con la sua famiglia

Elisabetta Canalis può ormai definirsi americana di adozione. La 45enne modella e showgirl ormai da qualche anno si è trasferita a Los Angeles in California con il suo compagno, il chirurgo americano Brian Perri. Ed è proprio negli Stati Uniti che l’ex Velina di Striscia la Notizia è diventata mamma della piccola Skyler Eva. Da quando è nata la bambina, la showgirl sassarese ha di fatto accantonato la sua carriera televisiva, dedicandosi quasi esclusivamente al lavoro di modella.

E poi c’è la passione per lo sport e per la Kickboxing, la disciplina che fonde le tecniche della boxe con le arti marziali di cui la bella Elisabetta Canalis è diventata una vera e propria campionessa. Nella sua ‘vita’ precedente invece l’ex Velina è stata per molti anni una star del piccolo schermo, grazie alla partecipazione costante ad alcuni dei programmi sportivi più seguiti e popolari.

E anche nella vita privata è stato il calcio ad avere una supremazia schiacciante: Elisabetta è stata infatti la compagna di Christian Vieri, negli anni in cui il centravanti della Nazionale giocava nell’Inter di Moratti, la squadra di cui la Canalis è un’accesa sostenitrice. Poi, quasi all’improvviso, dall’oggi al domani, la bella showgirl ha detto basta. Dopo la relazione avuta con l’attore di fama mondiale, George Clooney, Elisabetta ha conosciuto un noto chirurgo di Los Angeles con il quale ha deciso di mettere su famiglia.

Elisabetta Canalis, il regalo per Skyler Eva sorprende anche lei

E la famiglia ora ha il volto e il sorriso dolcissimo di Skyler Eva, la bimba nata proprio dalla relazione con Brian Perri. Dopo il matrimonio, celebrato nel 2014 in Sardegna per esplicita volontà di Elisabetta, nel 2015 l’ex Velina ha dato alla luce la sua prima e per ora unica figlia. Le due, mamma e figlia, sono praticamente inseparabili: anche sui profili social della Canalis scatti e video con Skyler sono all’ordine del giorno.

Di tanto in tanto, la bambina segue la mamma in Italia. La famiglia d’origine di Elisabetta risiede infatti nel nostro Paese e lei fa d tutto per tenere vivi i legami familiari. Non solo, sembra che la piccola Skyler sia legatissima ai nonni materni e non veda l’ora di trascorrere un po’ di tempo con loro.

Ma tornando ai social, il profilo Instagram di Elisabetta Canalis è uno dei più seguiti in assoluto tanto da poter contare su circa tre milioni e mezzo di followers. In uno degli ultimi post apparsi all’interno delle storie, mamma Eli ha pubblicato uno scatto in cui Skyler Eva è ritratta con addosso una maglia del Manchester United. Ma non una qualsiasi, bensì la numero 7 di Cristiano Ronaldo.

“La divisa è misteriosamente arrivata con un ordine di Amazon“, il commento tra il serio e il giocoso di mamma Elisabetta. Di certo, non può essere arrivata solo per caso nel lussuoso appartamento in cui la Canalis vive con la piccola Skyler Eva. Il mistero non è stato ancora risolto.