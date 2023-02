Ultim’ora Serie A, annuncio clamoroso: un ex Juventus torna in panchina. Salta un altro allenatore a sedici giornate dal termine del campionato

Il campionato di Serie A è entrato nella sua fase decisiva. Quando mancano solo sedici giornate alla conclusione, l’unico verdetto che sembra ormai deciso è quello relativo alla conquista dello scudetto, con il Napoli di Luciano Spalletti che viaggia su ritmi insostenibili per chiunque e che guarda tutti dall’alto con 15 punti di vantaggio sull’Inter, la più immediata (si fa per dire) inseguitrice. Per il resto tutti gli obiettivi sono ancora in ballo, compresa la lotta per la salvezza.

In coda si è infatti ripreso alla grande il Verona che tutti o quasi davano per spacciato. I gialloblu sotto la guida del nuovo allenatore, Marco Zaffaroni, hanno inanellato una serie di risultati utili consecutivi accorciando le distanze dal gruppo di squadre in lotta per non retrocedere. Per un Verona che cresce c’è invece una Salernitana che perde terreno. I granata, che sembravano virtualmente al sicuro, a causa degli ultimi risultati negativi sono stati di fatto riassorbiti in piena zona salvezza.

E proprio l’ultima sconfitta al Bentegodi contro gli scaligeri ha convinto il presidente granata Iervolino a sollevare dall’incarico Davide Nicola, che in questa circostanza non ha potuto fare nulla per rimanere in panchina. Al posto del cinquantenne allenatore piemontese, iil patron dei campani ha chiamato un tecnico di grande esperienza con un passato importante in Italia sia da giocatore che da allenatore.

Ultim’ora Serie A, la Salernitana ha deciso: via Nicola, arriva un ex Juventus

A condurre la Salernitana verso l’auspicato traguardo della salvezza sarà una vecchia conoscenza di Juventus e Fiorentina, l’ex centrocampista portoghese Paulo Sousa. Il 52enne tecnico di Viseu ex stella di Benfica, Juventus e Borussia Dortmund, ha accettao subito la proposta dell’imprenditore campano. “Sono felicissimo di tornare in Italia, la Serie A nonostante tutto è ancora un campionato di alto livello. Ho dei ricordi meravigliosi delle mie stagioni in Italia“.

Sono ore frenetiche in casa granata: i tifosi della Salernitana sono preoccupati e al tempo stesso incuriositi dall’arrivo di un allenatore così esperto e di alto profilo. Perchè al di là di tutto, Paulo Sousa è un manager di alto livello che nel corso degli anni ha acquisito importanti esperienze a tutti i livelli.

Ancora qualche ora di attesa e Paulo Sousa potrà iniziare la sua nuova avventura in Serie A. L’accordo tra lui e Iervolino è stato trovato sulla base di un contratto di soli sei mesi ma con un clausola che consente il rinnovo automatico in caso di salvezza e di permanenza nella massima serie. Tra l’altro sembra che Iervolino e Sousa abbiano già gettato le basi in vista del prossimo futuro. Il presidente della Salernitana avrebbe garantito al tecnico di Viseu, in caso di obiettivo raggiunto, una campagna di rafforzamento di alto livello.

Ma ora tutti gli sforzi devono essere concentrati sull’obiettivo da raggiungere, che non appare più così scontato come qualche settimana fa. Dalla salvezza passa il futuro di Paulo Sousa e della Salernitana.