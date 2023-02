By

Wanda Nara-Icardi, è davvero finita? Due messaggi social svelano la verità. Prosegue il tormentone sul rapporto tra l’influencer e il centravanti

Oltre sedici milioni di followers sul suo profilo Instagram. Una crescita esponenziale in termini di popolarità, soprattutto nel mondo dei social e una fama che si espande a macchia d’olio in tutta l’Argentina. Wanda Nara è ormai diventata una celebrità a tutto tondo, anche grazie alle sue brillanti iniziative di tipo commerciale e imprenditoriale che hanno riscosso molto successo. E anche Mauro Icardi da qualche settimana a questa parte sembra tornato il bomber implacabile di un tempo.

Da quando indossa la maglia del Galatasaray, l’ex centravanti e capitano dell’Inter ha ritrovato lo smalto e la brillantezza dei giorni migliori, trascinando i Leoni di Istanbul in testa alla classifica a suon di gol e assist per i compagni. Insomma, si ha la netta sensazione che la fine del matrimonio tra i due, che per oltre un decennio ha catalizzato l’attenzione delle riviste di cronaca rosa e i siti di gossip, abbia avuto effetti più che benefici su entrambi.

In fondo Wanda Nara ha fatto ciò che desiderava da tempo, tornare nel suo paese d’origine e dare impulso alle sue molteplici attività, compresa la partecipazione ad alcuni format televisivi di grande successo. Dal canto suo Maurito Icardi, tornato single, si è nuovamente concentrato sulla sua professione mettendo al centro dell’agenda gli impegni agonistici e il rapporto con i compagni di squadra.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono single? L’indizio social non mente

Dunque, partendo da questi presupposti, nessuno dei due sembra avere più interesse a ricucire un rapporto ormai compromesso. Wanda Nara e Mauro Icardi sono single e danno l’impressione di volerci restare ancora per un po’. Divorzio ufficiale o meno, la loro relazione sembra finita per sempre tra una smentita, un post, un like e tante foto che sanno di addio definitivo.

I reiterati tradimenti, a quanto pare più reciproci che a senso unico, le tante incomprensioni degli ultimi mesi e il desiderio da parte di entrambi di vivere un periodo prendendosi cura delle proprie rispettive attività hanno contribuito a far esplodere una crisi che col tempo si è fatta sempre più profonda e poi irreversibile. Fino alla rottura definitiva.

Alla fine però l’allontanamento reciproco par aver prodotto una svolta per entrambi dal punto di vista professionale. Tanto che nessuno dei due sembra voler desiderare un ritorno insieme. Le nuove conferme sullo status di single di entrambi arrivano tramite i social in un giorno dedicato da sempre all’amore di coppia, San Valentino.

Wanda Nara sul suo profilo Instagram ha postato foto in intimo rosso in cui parla di amore per se stessi. “Il primo amore di ogni persona dovrebbe essere sé stesso. Buona giornata a tutti coloro che hanno provato, provano o si apprestano a provare nuovamente amore, senza mai dimenticare che la cosa più importante è avere sé stessi”.

Viceversa Mauro Icardi ha inviato un messaggio inequivocabile: ieri, oggi e domani, insomma per sempre, il suo vero amore sono le due figlie, Francesca e Isabella. Delle due bimbe Maurito ha postato le foto di una giornata insieme a loro in un maneggio.