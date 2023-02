Wanda Nara, scoop incredibile: questa volta l’ha combinata grossa. Nuovo capitolo nella telenovela della separazione da Mauro Icardi

Tutto potevamo aspettarci, anche la notizia di Wanda Nara conduttrice di Masterchef, nella versione Argentina. Ma in realtà è solo una parte delle novità che l’imprenditrice, perché questo sta diventando sempre di più negli ultimi mesi, ha da regalarci.

La vera novità è che sta tornando sui propri passi o forse non li ha mai lasciati e così è tutto pronto per ricominciare. Con chi? Ma è ovvio, con Mauro Icardi, chi se non lui? Sembra incredibile eppure c’è chi conferma che sia vero.

A rivelarlo è Angel de Brito, l’Alfonso Signorini di Buenos Aires. Attraverso il suo account Instagram, il giornalista ha dato modo ai suoi follower di fargli delle domande. Una su tutte: che cosa c’è stato oppure c’è ancora tra Wanda e il cantante L-Gante? In realtà nulla, perché “Wanda è tornata con Icardi. Giovedì sera cenavano insieme”, ha sparato de Brito.

Wanda Nara, scoop incredibile: la storia con L-Gante era un diversivo

L-Gante era entrato nella vita di Wanda lo scorso autunno, quando lei sta prendendo una pausa di riflessione con Icardi. Lei ci ha giocato molto, è apparsa anche in un suo video e ha fatto credere a tutti, per primo al ragazzo, che potesse esserci qualcosa.

Poi dopo aver montato tutto, lo ha smontato: “Sono stata sposata per molti anni e preferisco stare da sola. Ma mi coinvolgono anche in storie lontane dalla realtà. In amore non ho pregiudizi, ma mi coinvolgono con persone che potrebbero essere i miei figli”, aveva detto in un’intervista all’epoca e sembrava una pietra tombale anche se poi in realtà l’accostamento è andato avanti a lungo.

Anche perché nel frattempo lei ha deciso di fermarsi in pianta stabile a Buenos Aires con i 5 figli chiudendo un altro capitolo della sua vita e per molto tempo non si è fatta vedere a Istanbul dal marito. Ha iscritto i figli a scuola e il più grande, Valentin (nato dal matrimonio con Maxi Lopez), è entrato a far parte del Settore Giovanile al River Plate.

Icardi per il momento è ancora a Istanbul anche perché l’avventura con la maglia del Galatasaray sta andando piuttosto bene e ora è stato anche raggiunto da Nicolò Zaniolo. Icardi è in prestito fino a giugno e alla fine potrebbe anche tornare a Parigi. Sempre che, per stare più vicino ai suoi figli ma anche a Wanda Nara, non chieda di essere ceduto in Argentina visto che ha un contratto in scadenza solo nel 2024.

Mauro Icardi e Wanda Nara, cosa succederà con i figli? Senza accordo sarà scontro

Sullo sfondo c’è l’affidamento dei figli, capitolo sempre delicato. Le ultime in arrivo dall’Argentina dicevano che Icardi aveva preso malissimo la decisione della moglie (fino a quando diventerà ex) che vuole gestire da sola il futuro dei figli. Il calciatore quindi vorrebbe chiedere l’affidamento congiunto almeno delle due figlie Francesca e Isabella, che hanno rispettivamente otto e sei anni.

Lo aveva raccontato il giornalista Diego Estevez, nel programma tv “A la Tarde”: “Maurito non vuole che le bambine si trasferiscano definitivamente a Buenos Aires, da settimane le piccole sono lì con la madre mentre lui è in Turchia”.

E di recente un episodio che avrebbe fatto infuriare la Nara facendole prendere la decisione di non rientrare a Istanbul dove sta vivendo lui. Durante la sua vacanza in Uruguay, a Punta del Este che è la località dei Vip, una sua carta di credito sarebbe stata rifiutata. “Icardi ha chiuso i rubinetti e a lei non è proprio piaciuto il suo comportamento”, aveva spiegato Estevez. E poi, non contento, le avrebbe anche tolto la possibilità di viaggiare sul jet personale.

Icardi e Wanda al momento non hanno ancora stabilito visite e alimenti per Francesca e Isabella, ma dovranno farlo in fretta soprattutto se il loro progetto è quello di vivere in due continenti diversi. Ma forse non ne avranno più bisogno.