Bollo moto, occhio alle scadenze: mazzata in arrivo. Non ci sono solo le tasse di possesso sull’auto a popolare i sogni degli italiani

Parliamo sempre del bollo auto e delle sue scadenze, delle moratorie, dei rischi di multa. Ma cosa succede con il pagamento del bollo per le moto e i ciclomotori?

Il principio di fondo è lo stesso, ma le scadenze sono diverse: in genere scade a gennaio o a luglio e deve essere pagato entro il mese successivo quindi il 28 febbraio o il 31 agosto). In Piemonte e in Lombardia però comunque si paga direttamente il mese successivo rispetto a quello della prima immatricolazione.

Come nel caso delle auto, a pagare il bollo moto sono obbligati quelli che, alla data della scadenza del termine utile per il versamento, risultano essere proprietari del veicolo al Pra. Se invece si tratta di un contratto di leasing o usufrutto pagherà chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento, al Pra risulta essere utilizzatore o usufruttuario. E comunque la tassa si paga anche nel caso in cui il veicolo sia fermo nel box e non circoli su strada, perché è una tassa legata al possesso, non alla circolazione.

Bollo moto, occhio alle scadenze: come fare per pagare rispettando le regole

Come fare per pagare? I canali sono diversi, a cominciare dalle Delegazioni ACI territoriali e dalle Agenzie Sermetra. Ma vanno bene anche i punti vendita Lottomatica e i punti vendita Mooney, le agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio. Inoltre banche e altri operatori che aderiscono all’iniziativa PSP. Unica eccezione, cokme per le vetture, le moto più vecchie di 20 anni che diventano “storiche”. In questo caso sui paga, ma con uno sconto.

La tassa, esattamente come per il bollo auto, è riscossa dalla Regione di residenza. Per questo non è necessario potarsi dietro il bollo moto pagato perché le forze dell’ordine non sono tenute a controllarlo, ma spetta solo alle amministrazioni regionali.

Sempre dalla Regione, ma anche dalla classe Euro della moto dipendono anche gli importi. Invece nel caso dei ciclomotori, il bollo deve essere pagato solo se si usa il mezzo e si può versare in qualsiasi periodo dell’anno, anche se comunque ha scadenza al 31 dicembre (quindi conviene farlo prima). Non si paga in Lombardia e nella Provincia autonoma di Bolzano. Nelle altre regioni va da un minimo di 19,11 euro ad un massimo di 23,12 in Abruzzo, Campania e Toscana.

Scadenze del bollo moto: cosa fare per mettersi in regola con i pagamenti

Cosa succede a chi non paga nei termini giusti, che sono al massimo entro 1 mese dalla scadenza? Entro il primo anno dalla scadenza è previsto il cosiddetto ravvedimento operoso che permette di ridurre le sanzioni, con aumenti proporzionale.

Quindi se si paga tra il quindicesimo e il trentesimo giorno oltre la scadenza prevista, la sanzione sarà pari all’1,5% dell’importo originario, più gli interessi legali calcolati sugli effettivi giorni di ritardo. Se si paga tra il trentunesimo e il novantesimo giorno, sanzione pari all’1,67% dell’importo originario, più gli interessi legali giornalieri.

E ancora, se si paga dopo il novantesimo giorno ma entro un anno, sanzione pari al 3,75% dell’importo originario, più gli interessi legali giornalieri. Se si paga con un ritardo di oltre un anno ma entro 2 anni, la sanzione sale al 4,29% dell’importo originario, più gli interessi legali giornalieri. Infine se si paga con un ritardo di oltre 2 anni ma prima che la violazione venga contestata dalla Regione con un accertamento o un’ingiunzione, la sanzione sarà pari al 5% dell’importo originario, più gli interessi legali giornalieri.