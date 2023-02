Juve, occhio a Verde: poteva essere tuo

In vista della gara di oggi contro lo Spezia, la Juventus si troverà ad affrontare anche il fantasista scuola Roma Daniele Verde. Un avversario che in estate avrebbe potuto vestire proprio la maglia bianconera ed essere a disposizione di Max Allegri. Il retroscena di mercato racconta che Verde fu valutato da Cherubini per larghi tratti della sessione estiva. L’opportunità era fornita dalla clausola rescissoria di soli 3.5 milioni di euro che tornerà ad essere attivabile dal prossimo primo di luglio. Una cifra molto abbordabile in relazione alle qualità del giocatore. L’affare naufragó per una serie di concause, a partire dagli infortuni estivi di Pogba e di altri centrocampisti come McKennie all’epoca ancora bianconero, sino ad arrivare al problema di ernia che ha privato lo stesso Daniele Verde dei primi mesi di campionato.

Dopo il rientro in campo il rendimento è tornato sui livelli antecedenti al problema fisico. Oggi proprio lui potrebbe rappresentare uno degli ostacoli che la Juventus dovrà superare per portare a casa i 3 punti.