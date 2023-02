By

Juventus-Allegri, addio a giugno: il nome del sostituto fa sognare i tifosi. Il club bianconero è alle prese con una vera rifondazione

Questo secondo ciclo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus è decisamente più tormentato del primo. Un rapporto segnato in primis da risultati e qualità di prestazioni non all’altezza delle aspettative, poi dallo tsunami prodotto dalla cosiddetta ‘inchiesta Prisma‘, promossa e condotta dalla Procura della Repubblica di Torino in merito a presunte, gravi irregolarità di bilancio commesse dalla dirigenza e ravvisate dai magistrati piemontesi.

L’allenatore toscano si è ritrovato suo malgrado a gestire un passaggio molto delicato della storia della società: le dimissioni in blocco del Consiglio d’Amministrazione, incluso l’ormai ex presidente Andrea Agnelli, l’arrivo di una nuova dirigenza scelta proprio per fronteggiare la tempesta dei vari processi, sportivi e non, che vedranno la Juventus sul banco degli accusati.

Un autentico terremoto insomma che ha visto Massimiliano Allegri costretto ad assumersi responsabilità superiori a quelle di sua normale competenza. Di fatto il tecnico livornese è ora l’unico riferimento rimasto nell’ambito dell’area tecnica alla luce della riorganizzazione societaria, della ‘nuova’ Juventus. E proprio a tal proposito aumentano le voci secondo cui il management attuale resterà in carica solo fino al termine della stagione per lasciare il posto a dirigenti più prettamente calcistici.

Juventus-Allegri, addio a giugno: al suo posto una leggenda bianconera

E proprio in seguito a questo ulteriore passaggio non è affatto da escludere che Massimiliano Allegri possa lasciare la panchina della Juventus con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, prevista per giugno 2025. E se poi nel ruolo di direttore generale dovesse arrivare una bandiera che mai i tifosi hanno ammainato, quella di Alessandro Del Piero, a quel punto si potrebbe viaggiare con la fantasia e sognare un altro grande ritorno.

Non è un mistero che nella Torino bianconera il sogno con la S maiuscola consista nel vedere un giorno Zinedine Zidane sedersi sulla panchina della Juventus. L’ex fuoriclasse francese, che alla guida del Real Madrid ha conquistato tutto quello che c’era da vincere, comprese tre Champions League, è attualmente senza squadra e da tempo vorrebbe tornare in pista.

Si è parlato a lungo della panchina della Nazionale francese al posto di Didier Deschamps, ma alla fine l’ex mediano di Juventus e Marsiglia ha rinnovato il contratto con la federazione francese. Ma qualche ora fa Zizou, con un post apparso sul suo profilo Instagram, ha fatto impazzire i tifosi della Juventus.

L’ex fuoriclasse franco algerino ha infatti pubblicato uno scatto con una maglia bianconera con il suo nome e il numero 21. Un indizio di mercato o cos’altro? Sta di fatto che molti tifosi bianconeri hanno inondato il profilo di Zidane chiedendone a gran voce un suo approdo a Torino.

E non solo i tifosi: è spuntato infatti anche un like del capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, che ha ben apprezzato i colori e naturalmente il contesto, da buon appassionato di motori. Non è sfuggito ai più che alla luce dei rapporti, tutt’altro che idilliaci, tra il difensore reatino e l’allenatore livornese, un avvicendamento sulla panchina della Vecchia Signora sarebbe quanto mai gradito all’attuale capitano juventino. Al momento, il futuro di Allegri è legato agli esiti dei processi più che ad altro. Anche se un segnale da Zizou è arrivato.