Si stanno mollando a vicenda: terremoto Marquez

Marc Marquez si prepara ad affrontare al meglio il Gran Premio di Spagna. Il circuito di Jerez lo attende per una grande impresa

Una gara per rinascere e ritrovare il sapore unico e inimitabile della vittoria. È questo l’obiettivo dichiarato di Marc Marquez in vista del gran premio di Spagna di Jerez de la Frontera, in programma domenica prossima che si preannuncia quanto mai ricco di emozioni e di possibili colpi di scena, sulla scorta di quanto accaduto nelle prime tre gare.

Il mondiale di MotoGP, diversamente da quello di Formula 1, si articolerà molto probabilmente all’insegna dell’equilibrio e dell’incertezza. I piloti potenzialmente in grado di lottare per il titolo mondiale sono tanti e tutti molto agguerriti. La Ducati, forse, resta la moto da battere ma squadre come KTM e Aprilia sembrano avere le carte in regola per competere ad altissimi livelli.

Ma l’uomo più atteso nel prossimo fine settimana è senza dubbio un Marquez sempre più in sintonia con la sua nuova moto, la Desmosedici che il team Gresini gli ha messo a disposizione. Il fuoriclasse di Cervera non dispone della Ducati del 2024, ciononostante si dice sicuro di poter lottare alla pari con gli altri piloti.

Ci attende un fine settimane altamente spettacolare e dall’esito imprevedibile, ma il gran premio di Jerez può rappresentare realmente una svolta nella stagione del Cabroncito. Con il passare dei giorni, delle settimane, si fa sempre più netta la sensazione che il rapporto tra Marquez e il team Gresini non andrà oltre questa stagione.

Marquez, addio al team Gresini a fine anno? Tifosi con il fiato sospeso

In realtà fin dal giorno del suo trasferimento dalla Honda alla squadra di Faenza Marquez ha lasciato intendere come il 2024 fosse per lui un anno di transizione in attesa di un approdo ad un team ufficiale. Quel team non sarà comunque la Ducati come evidenziato da ‘ElNacional.cat’: i vertici di Borgo Panigale puntano con decisione su Jorge Martin e in seconda battuta su un giovane talento come Pedro Acosta.

E a proposito del ventenne di Mazarròn, pochi giorni fa ha ricevuto la solenne investitura dallo stesso Marquez che non ha perso l’occasione di esaltarne le qualità: “Pedro ricorda molto da vicino quei grandi nomi che hanno fatto la storia della MotoGP da Valentino Rossi a Dani Pedrosa, passando per Jorge Lorenzo e Casey Stoner”.

Secondo il pluricampione del mondo, Acosta è già pronto per lottare ai vertici: “Quest’anno otterrà podi, come quelli che ha già, e anche vittorie. E perché non lottare per la Coppa del Mondo, come hanno fatto altri?”.