Wanda Nara-Icardi, verità sconvolgente: adesso sappiamo tutto. Dopo mesi di indiscrezioni e voci, finalmente la storia raccontata bene

Dopo aver affiancato per una sera Amadeus e Gianni Morandi al Festival di Sanremo dal martedì 21 febbraio Francesca Fagnani torna su Rai 2 con Belve. Nella prima puntata sono previsti come ospiti Naike Rivelli, Anna Oxa, il presidente del Senato Ignazio La Russa e soprattutto Wanda Nara.

Non un’intervista banale, anche se l’imprenditrice argentina banale non lo è mai. Perché per la prima volta in Italia svelerà tutta la verità sulla sua storia con Mauro Icardi. E le anticipazioni dell’Ufficio Stampa Rai svelano una verità sconvolgente, anche se non inattesa.

Incalzata dalla Fagnani, Wanda uscirà allo scoperto: “Stiamo insieme. Siamo sempre stati una famiglia. Speriamo che sia così per tutta la vita non solo per il weekend”. Come a dire che ancora una volta hanno scherzato e la famiglia torna al completo.

E la presunta storia con l’ex attaccante dell’Inter ed ex compagno di suo marito a Milano, Keita Baldé, che tanto ha fatto infuriare la moglie del calciatore, Simona Guatieri? Tra loro sono volati insulti pesanti, ma la Roma se la cava con una battuta feroce: “Capisco che certe donne anziché arrabbiarsi con chi hanno accanto se la prendono con altre donne”.

Wanda Nara-Icardi, verità sconvolgente: forse è la finje della telenovela

L’ultima novità ufficiale sulla vita di Wanda Nara che conoscevamo era relativa al suo prossimo impegno. Presto sarà conduttrice di Masterchef, nella versione Argentina. In realtà è solo una piccola parte delle novità che riguardano la vita dell’imprenditrice.

La verità è che Wanda sta tornando sui propri passi o forse non li ha mai lasciati. Ne aveva guià parlato un paio di settimane fa Angel de Brito, noto conduttore gossipparo di Buenos Aires. Attraverso il suo account Instagram, il giornalista ha dato modo ai suoi follower di fargli delle domande. Una su tutte: che cosa c’è stato e magari c’è ancora tra Wanda e il cantante L-Gante? In realtà nulla, perché «Wanda è tornata con Icardi. Giovedì sera cenavano insieme», aveva sparato de Brito.

L-Gante era entrato nella vita di Wanda lo scorso autunno, quando lei stava prendendo una pausa di riflessione con Icardi. Lei ci ha giocato molto, è apparsa anche in un suo video e ha fatto credere a tutti, per primo al ragazzo, che potesse esserci qualcosa. Poi dopo aver montato tutto, lo ha smontato.

“Sono stata sposata per molti anni e preferisco stare da sola. Ma mi coinvolgono anche in storie lontane dalla realtà. In amore non ho pregiudizi, ma mi coinvolgono con persone che potrebbero essere i miei figli”, aveva detto in un’intervista all’epoca e sembrava una pietra tombale anche se poi in realtà l’accostamento è andato avanti a lungo.

Cosa succederà nel futuro di Wanda e Mauro? Molti indizi portano in Argentina

Ora lei ha deciso di fermarsi in pianta stabile a Buenos Aires con i 5 figli chiudendo un altro capitolo della sua vita e per molto tempo non si è fatta vedere a Istanbul dal marito. Ma era solo un’altra mossa mediatica, probabilmente per preparare il terreno al futuro.

Ha iscritto i figli a scuola e il più grande, Valentin (nato dal matrimonio con Maxi Lopez), è entrato a far parte del Settore Giovanile al River Plate. Icardi per il momento è ancora a Istanbul anche perché l’avventura con la maglia del Galatasaray sta andando piuttosto bene e ora è stato anche raggiunto da Nicolò Zaniolo.

Icardi è in prestito fino a giugno e alla fine potrebbe anche tornare a Parigi. Sempre che, per stare più vicino ai suoi figli ma anche a Wanda Nara, non chieda di essere ceduto in Argentina visto che ha un contratto in scadenza solo nel 2024.