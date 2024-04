Milan, Pioli: “L’Inter è la più forte da 4 anni, ma ha vinto 2 scudetti”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Juve.

Cosa serve domani?

“Dovremo lottare, dare il massimo, come se fosse l’ultima partita: essere concentrati, determinati. Vogliamo difendere il secondo posto”.

L’Inter è più forte?

“Che abbiamo dato tutto sì, ma non sempre siamo riusciti a mettere in campo le nostre qualità. L’Inter è quattro anni che ha la squadra più forte del campionato e ha vinto solo due scudetti. Noi non l’abbiamo mai avuta, abbiamo vinto un campionato, ma abbiamo dato tutto, pur non riuscendo ad alzare il nostro livello di gioco”.

Che senso hanno queste ultime partite?

“Vogliamo dimostrare chi siamo, che siamo il Milan”.

Come giudica questi 5 anni tra positivo o negativo?

“Non ci sono state vie di mezzo in questi 5 anni, o positivo o negativo. Se potessi cambiare il risultato dei derby darei tutto quello che ho, ma non si può più fare. Io per primo devo avere le spalle larghe. È stato un dolore forte vedere gli avversari festeggiare”.

Chi sarà capitano domani?

“Domani sarà capitano Leao”.

È mancato l’equilibrio?

“Aspettiamo la fine del campionato”.

Qual è stato il punto debole del Milan?

“La cosa più evidente è stata l’uscita dall’Europa League, poi quel mese in cui abbiamo preso il distacco dall’Inter. L’Inter è più forte, è stata più continua, più solida. Non siamo stati comunque gli unici a non tenere il passo”.

Cosa vi sta dando Ibra?

“Zlatan era qui ieri e l’altro ieri, è sempre vicino a noi, ci dà il sostegno per superare il momento negativo. Siamo insieme e insieme cerchiamo di superare il momento difficile”.