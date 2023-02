“Ho fatto sesso con lui”, l’amante segreta di Cristiano Ronaldo: è una super modella. Rivelazioni bollenti di un’ex coniglietta di Playboy

Cristiano Ronaldo sta attraversando l’ultimo segmento della sua lunghissima e straordinaria carriera. Il 38enne fuoriclasse portoghese, dopo aver conquistato tutto quello che un calciatore professionista sogna di poter vincere, a gennaio ha accettato la super offerta formulata dall’Al-Nassr, il ricchissimo club saudita che va a caccia di stelle del firmamento calcistico che hanno imboccato il viale del tramonto. Tra queste, i dirigenti sauditi sono riusciti ad ingaggiare la più conosciuta al mondo. E così, dopo la rescissione consensuale del contratto con il Manchester United, CR7 è approdato nella ricchissima petro-monarchia mediorientale.

Ma mentre le luci dei riflettori si stanno lentamente spegnendo, almeno per quanto concerne la vita professionale del fenomeno di Funchal, nelle ultime ore il nome di Cristiano Ronaldo ha fatto nuovamente bella mostra di sè sui tanti siti di gossip presenti sul web e sulle principali testate che si occupano principalmente di cronaca rosa. In questo caso però si tratta soprattutto di cronaca a luci rosse.

Come tutti sanno, l’ex campione di Real Madrid e Juventus è legato sentimentalmente dal 2016 alla modella e influencer spagnola Georgina Rodriguez, conosciuta proprio a Madrid e dalla quale non si separa mai. Ma prima di incontrare la bellissima showgirl iberica, la vita privata di CR7 è stata particolarmente ricca di avventure e di liaison che di sentimentale non avevano molto. Una di queste è riaffiorata dal passato all’improvviso, grazie ad alcune scottanti rivelazioni di una super modella cilena che da tempo spopola sui social.

“Ho fatto sesso con lui”, la rivelazione bollente di Daniella Chavez su Cristiano Ronaldo

Bionda, sensuale, dalle curve mozzafiato, l’influencer e modella cilena, Daniella Chavez, ha sorpreso tutti nelle ultime ore con alcune dichiarazioni decisamente piccanti. Attraverso i suoi profili social, che raccolgono centinaia di migliaia di followers, l’ex coniglietta di Playboy ha dichiarato di aver avuto rapporti sessuali con Cristiano Ronaldo ben otto anni fa, dunque nel 2015. Un anno prima che il portoghese si legasse a Georgina Rodriguez.

“Se qualcuno fa sesso con un’altra persona che non è il suo partner, ma è una persona libera nella mente e nel corpo senza dare spiegazioni, è infedeltà? Quindi con Cristiano siamo stati infedeli? Era solo sesso e con il mio permesso! Esiste anche il sesso libero”, ha scritto Daniella Chavez sul suo profilo Twitter.

“L’ho sempre negato, ho inventato tante cose per uscirne, ma non ce la faccio più”, ha aggiunto la modella evidentemente stanca di nascondere la sua relazione con il fuoriclasse lusitano. “Ho anche un video, ma non posso caricarlo per la privacy e poi siamo senza vestiti”, ha concluso l’influencer cilena. A questo punto non resta che attendere la reazione del diretto interessato e soprattutto del suo entourage, compresa l’attuale compagna.

Si tratterebbe comunque di una vicenda antecedente alla storia tra Cristiano e Georgina: dunque, al di sopra di ogni potenziale sospetto. Nelle prossime ore se ne saprà certamente di più