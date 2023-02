Ferrari, il pronostico di un ex campione: tifosi della Rossa al settimo cielo. Manca meno di una settimana all’inizio del mondiale di Formula 1

Ormai ci siamo. Al primo semaforo verde della nuova stagione di Formula 1 manca solo qualche ora. In Bahrain già fervono i preparativi per il gran premio d’apertura del Mondiale 2023 che vede ai nastri di partenza la Red Bull indossare i panni della grande favorita per la conquista del titolo iridato. Un ruolo che i test pre stagionali hanno contribuito a consolidare. Le scuderie potenzialmente in grado di contrastare l’egemonia del team angloaustriaco sembrano meno competitive rispetto a Milton Keynes.

Nei giorni di attesa, compresi tra la conclusione dei test pre-stagionali in Bahrain e il primo GP del mondiale 2023, che si terrà questo weekend sempre sul circuito di Sakhir, non mancano i commenti e le riflessioni in merito al potenziale delle vetture che scenderanno in pista quest’anno, da quelle che hanno maggiormente convinto fino a quelle che, presumibilmente, andranno incontro a un campionato avaro di soddisfazioni.

La stragrande maggioranza dei commenti di osservatori, ex piloti e addetti ai lavori si basa essenzialmente su quali potranno essere le sfide tra i top team, anche e soprattutto se messe a confronto con gli equilibri e i rapporti di forza usciti dall’ultimo mondiale. La Red Bull dominante, poi Ferrari e Mercedes molto vicine almeno per ciò che concerne il passo gara.

Ferrari, il pronostico parla chiaro: i tifosi della Rossa sperano

In questo senso, uno dei commenti e dei pronostici di maggior interesse appartiene all’ex pilota austriaco di Formula 1 Alexander Wurz, che nel corso degli anni ha gareggiato con scuderie di prestigio come Benetton, McLaren e Williams. Oggi Wurz è presidente della Grand Prix Drivers’ Association. Il 49enne austriaco, in un’intervista riportata dal quotidiano Krone, si è concentrato soprattutto sul ruolo che potrebbe rivestire il Cavallino Rampante in questa stagione.

“Per me sarà molto simile all’anno scorso – ha dichiarato Wurz – possono avvicinarsi sul giro secco, ma c’è troppo degrado nel long run e questo potrebbe essere il loro punto debole. Però, su piste con asfalto meno ruvido e con meno sottosterzo, potrebbero infastidire seriamente la Red Bull”. Dunque, i tifosi della Ferrari devono prepararsi a un anno con qualche soddisfazione in più rispetto al 2022.

Per quanto riguarda le altre squadre, Wurz ha espresso le proprie sensazioni anche sulla Mercedes, senza però sbilanciarsi: “Per me è la più difficile da valutare – ha aggiunto – le riprese televisive hanno mostrato che la vettura non viaggia come se fosse sulle rotaie. Ci sono problemi con il posteriore, ma forse hanno guidato anche con una regolazione del motore più bassa. Tuttavia, non credo che bluffare troppo serva a qualcosa e loro lo sanno. Credo siano indietro rispetto alla Ferrari“.

Tra i team che lo hanno maggiormente colpito, Wurz ha indicato l’Aston Martin come quello che ha concretizzato i progressi più evidenti, mostrando invece preoccupazioni per la McLaren: “L’Aston Martin è quella che ha fatto i migliori passi avanti – ha concluso – i long run sono stati promettenti, e la vedo in cima ai team di metà classifica. Caso opposto è quello della McLaren, che ha fatto il più grande passo indietro: vedo una macchina con troppa resistenza aerodinamica”.