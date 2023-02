Ferrari, non arrivano buone notizie: l’annuncio fa tremare i tifosi della Rossa. Si concludono i test pre stagionali prima del mondiale di Formula 1

Una settimana o poco meno, questo è il tempo che ci separa dal primo semaforo verde della nuova stagione di Formula 1. Un Mondiale che si preannuncia combattuto e avvincente ma con il rischio concreto che la corazzata Red Bull possa schiacciare ancora una volta la concorrenza e conquistare in scioltezza il terzo titolo iridato consecutivo. Un’eventualità tutt’altro che remota, soprattutto alla luce delle prime indicazioni fornite dai cosiddetti test pre stagionali. Test che vedono comunque una Ferrari in grande crescita, con Carlos Sainz e Charles Leclerc fin da subito veloci e competitivi.

Al contrario sembra già in affanno la Mercedes che stando alle dichiarazioni rilasciate dal team principal Toto Wolff e dallo stesso Lewis Hamilton non sarà all’altezza di Red Bull e Ferrari, almeno nelle prime gare della stagione. Stiamo dunque per assistere a un lungo e appassionante duello tra Milton Keynes e Maranello? Le prime indicazioni tecniche emerse in queste prime uscite vanno in questa direzione.

Attenzione però, perchè esiste anche il rischio che Max Verstappen possa ripetere il percorso compiuto lo scorso anno, una sorta di cavalcata trionfale destinata a non avere avversari. Il campione del mondo in carica, sulla scorta dei due titoli iridati consecutivi conquistati, era ovviamente l’osservato numero uno di questa tre giorni di test del Bahrain. L’olandese non ha deluso le aspettative, mostrando una velocità di adattamento impressionante alla nuova vettura.

Ferrari, l’annuncio allarma i tifosi: Verstappen grande favorito della stagione

Qualche giorno fa l’idolo dei tifosi olandesi aveva firmato il miglior tempo e completato oltre 150 giri con la sua Red Bull. Nelle ultime prove dopo aver ricevuto la macchina in eredità da Sergio Perez, ha ottenuto la seconda miglior prestazione, lasciandosi sopravanzare per 40 millesimi dall’Alfa Romeo di Zhou, avvantaggiata dall’utilizzo di gomme più morbide.

Ancora una volta però ad impressionare di Verstappen è stato il ritmo tenuto sulla lunga distanza. Il numero uno della scuderia anglo-austriaca non si è lasciato scomporre nemmeno da qualche piccolo problema tecnico occorso alla sua monoposto. I soli 47 giri completati – solo Russell ha fatto peggio, fermandosi per un problema idraulico a quota 26 – sono dipesi da una perdita d’olio.

Eppure il fenomeno di Hasselt non è apparso affatto turbato nelle dichiarazioni di fine giornata, lasciando trasparire grande fiducia in vista del Gran Premio inaugurale della stagione, che si correrà il 5 marzo in Bahrain. “Ci siamo concentrati sui piccoli dettagli e abbiamo fatto piccoli passi avanti – ha sottolineato Verstappen – ancora una volta la macchina ha risposto bene a tutto ciò che abbiamo fatto”.

“Abbiamo imparato molto in vista del prossimo fine settimana e naturalmente, anche per le gare future.Sono molto soddisfatto del periodo di test– ha aggiunto ancora il campione del mondo in carica – perché ogni volta che sono salito in macchina mi sono sentito a mio agio e ho potuto spingere subito”.

“Un grande merito – ha sottolineato il pilota olandese – va a tutti i dipendenti della fabbrica, che hanno lavorato per tutto l’inverno e anche l’anno scorso per preparare la vettura che abbiamo ora. Vederla in pista è fantastico. Dovremo vedere quanto saremo veloci la prossima settimana, ma le mie sensazioni sono positive”. La Ferrari è avvertita…