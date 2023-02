Lewis Hamilton, che bordata micidiale: la reazione durissima dei tifosi. Il fuoriclasse inglese è investito da critiche molto pesanti

A meno di una settimana ormai dal primo semaforo verde della nuova stagione di Formula 1, sale la tensione e fioriscono polemiche a distanza tra i protagonisti delle scuderie rivali. I test prestagionali che si sono svolti in Bahrain, sullo stesso circuito che ospiterà domenica 5 marzo il primo Gran Premio del Mondiale, hanno offerto indicazioni a dir poco sconfortanti per Mercedes e Ferrari. La Red Bull di Max Verstappen ha dato ai più la sensazione di poter esercitare lo stesso schiacciante dominio del 2022. Se così fosse, per Hamilton e Leclerc il mondiale sarebbe tutto in salita.

E proprio a proposito del fuoriclasse inglese sette volte campione del mondo, a pochi giorni dall’avvio della nuova stagione la Mercedes si prepara al Gran Premio del Bahrain con la propria line-up dello scorso anno: George Russell da un lato e dall’altro Lewis Hamilton sul futuro del quale permane però un importante punto interrogativo.

L’inglese, in scadenza di contratto proprio nel 2023, si è limitato ad affermare la propria volontà di voler proseguire la propria carriera in Formula 1, ma senza annunciare alcun tipo di rinnovo con il team di Brackley, così come il management delle Frecce d’Argento non ha ufficializzato accordi con il proprio pilota.

Lewis Hamilton, la bordata arriva da Christian Horner: la reazione dei tifosi

In attesa di aggiornamenti sulla questione, negli ultimi mesi sono comunque emerse ipotesi di ogni tipo nel caso in cui Hamilton dovesse interrompere il suo rapporto decennale con la compagine anglo-tedesca. Opzioni discusse anche in occasione dello scorso GP del Canada, quando i problemi della W13 spinsero i vertici del team di Brackley a una riunione di emergenza per risolvere la crisi di risultati.

Ed è stato proprio in quella circostanza che iniziarono a circolare le prime voci su un possibile addio a breve del numero 44, ritornate alla memoria grazie alla quinta edizione di Drive to Survive, recentemente uscita su Netflix. In uno di questi episodi ambientati sul circuito di Montreal, non è mancata l’opinione del team principal della Red Bull, Christian Horner, che ha detto la sua su questo tema senza peli sulla lingua.

“Se Lewis si ritirasse, chi mai prenderebbero a Brackley? Se decidesse di appendere il casco al chiodo, si troverebbero davvero nella m…a – ha commentato Horner con un pizzico di sarcasmo – perché sono abbastanza scoperti. Ogni squadra, si vedeva, stava facendo progressi, ma la Mercedes stava facendo un disastro”.

Ma le provocazioni nei confronti degli acerrimi rivali non finiscono qui: il grande capo della Red Bull infatti dedica un pensiero anche al suo omologo Toto Wolff: “Per Toto si tratta di una situazione diversa, a cui non è abituato da quando è entrato in Formula 1, in cui improvvisamente si trova in difficoltà. Non dimentichiamo che la Mercedes nel corso degli ultimi anni ha annientato gli avversari – sottolinea Horner -. Ha distrutto tutti. Finalmente si cominciano a vedere i problemi, e tutti se la stanno godendo”.