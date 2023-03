Wanda Nara è pronta per l’esordio in TV: il gesto che sconvolge i suoi fan. Momento magico per la showgirl argentina, moglie di Mauro Icardi

Un periodo d’oro, una sorta di ‘magic moment‘ che forse mai nella sua vita Wanda Nara aveva finora attraversato. La bella influencer, showgirl e imprenditrice argentina, compagna da oltre dieci di anni e tra mille tormenti del centravanti italoargentino Mauro Icardi, sta ottenendo consensi sia nel suo paese d’origine che in Europa. In primis come imprenditrice, alla luce del successo che sta riscuotendo la linea di prodotti di bellezza e di cosmetici che porta il suo nome. Poi come regina dei social, considerati gli oltre 16 milioni di followers che affollano il suo profilo Instagram. E ora anche come conduttrice televisiva.

In realtà non si tratta di una prima volta: risale infatti a qualche anno fa la sua partecipazione al programma Tiki Taka, condotto dal giornalista e conduttore Pierluigi Pardo in onda sulle reti Mediaset. Dall’Italia all’Argentina, passando per la Francia, Wanda Nara non ha mai abbandonato l’idea di poter condurre un giorno un programma tutto suo. Un sogno tenuto a lungo nascosto in un cassetto ma che qualche giorno fa è diventato una splendida realtà.

Risale infatti ai primi di febbraio la pubblicazione del comunicato con cui si annunciava che Lady Icardi avrebbe presentato, ‘one woman show‘, la nuova edizione di Masterchef argentino, il celebre e popolarissimo talent in cui aspiranti chef si cimentano in una durissima gara fino all’ultimo piatto.

Wanda Nara debutta in TV: il gesto fa impazzire i suoi fan

L’annuncio fu dato in pompa magna: “Wanda Nara sarà la responsabile della gara di cucina di maggior successo nel mondo, accompagnando gli chef Donato De Santis, German Martitegui e Damián Betular“, la nota pubblicata da MasterChef Argentina sul suo profilo Instagram taggando i tre grandi chef, presenze fisse del programma in qualità di giudici. A sua volta Wanda Nara ha comunicato la notizia ai suoi 16milioni di follower raccontando di essere “felicissima“, ringraziando l’emittente per la fiducia e sottolineando di non vedere l’ora di iniziare questa avventura elettrizzante con i suoi compagni di squadra “che ammiro così tanto“.

La notizia in realtà aveva trovato conferma ancor prima dell’uscita del comunicato ufficiale dalle parole del conduttore di LAM Angel de Brito, programma che aveva anticipato la notizia. Requisiti per condurre il famosissimo reality? Non è necessario saper cucinare, avevano subito specificato a LAM. “Wanda farà bene, mi piace, darà freschezza al programma“, il pensiero del noto showman argentino.

E proprio in vista della sua nuova avventura professionale Wanda Nara ha voluto sorprendere per l’ennesima volta i suoi tantissimi follower e ammiratori sfoggiando un look del tutto rinnovato. Ci voleva un ulteriore cambiamento, dopo il passaggio da bruna a bionda. E quindi lady Icardi ha deciso di imprimere una seconda svolta al suo aspetto mostrando una vezzosa frangetta. Ora è davvero pronta per condurre Masterchef, il reality culinario che appassiona milioni di persone tenendole incollate davanti alla televisione.