Wanda Nara, il retroscena dall’Argentina scatena il caos: social in subbuglio. Ancora polemiche investono l’influencer e imprenditrice argentina

Ha fatto e continua a fari discutere, e non poteva essere diversamente, l’intervista che Wanda Nara ha rilasciato nel corso del programma ‘Belve‘, in onda sulla RAI e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, compagna del direttore del Tg di LA7, Enrico Mentana. In quel contesto, la popolare influencer e imprenditrice argentina, che peraltro ha dimostrato di sapersi esprimere in un ottimo italiano, si è lasciata andare a qualche confidenza che ha scatenato il putiferio, sia sui social che nel suo paese d’origine.

Senza ombra di dubbio la vetrina che la moglie (o ex) di Mauro Icardi ha avuto a disposizione sulla TV pubblica italiana le ha garantito un carico ancora maggiore di visibilità e popolarità presso il grande pubblico. Tra l’altro la sua performance, di fronte alle domande incalzanti della Fagnani, è stata particolarmente apprezzata dalla stragrande maggioranza dei suoi fan.

In quel contesto Wanda Nara ha confermato di possedere un talento naturale davanti alle telecamere e una disinvoltura sul piccolo schermo da fare invidia alle conduttrici più esperte e navigate. La bella imprenditrice ha fatto tesoro dei trascorsi in alcuni programmi a cui ha partecipato come opinionista o co-conduttrice, sia in Italia che in Argentina. Non è un caso che proprio nel suo paese d’origine Lady Icardi sia stata scelta per presentare la nuova edizione di Masterchef argentino.

Wanda Nara, è polemica sulla cifra percepita in RAI: la conferma dall’Argentina

Dunque Wanda Nara è tornata a prendersi la scena anche nella televisione italiana. La sua intervista alla Rai, nel programma Belve, ha sollevato scalpore soprattutto per le sue dichiarazioni in merito alla riconciliazione con Mauro Icardi. Ma a prescindere dal contenuto dell’intervista c’è un cosiddetto lato oscuro che soprattutto in Argentina ha scatenato furiose polemiche e riguarda la cifra che l’imprenditrice argentina avrebbe richiesto alla TV di Stato per rilasciare l’intervista alla giornalista Francesca Fagnani.

Di una sorta di corposo gettone di partecipazione al programma che Wanda avrebbe concordato con la Rai ha parlato il giornalista Juan Etchegoyen, esperto di questioni che riguardano la signora Icardi: “Una cosa è certa, Wanda non l’ha fatto per niente, le hanno dato una montagna di soldi”.

“Quello che interessava a loro – prosegue il giornalista sudamericano – era che lei rispondesse a domande profonde e giocose e ovviamente parlasse della questione Icardi. Quindi, Wanda non ha posto molte condizioni quando ha visto quanto l’avrebbero pagata”, ha proseguito il giornalista, generando accese discussioni in merito alla reale consistenza del cosiddetto gettone di presenza.

“La cifra che mi hanno detto è scioccante, una fonte europea importante mi ha assicurato che dopo aver negoziato per diversi giorni le hanno offerto un milione. Ed è la cifra che le hanno pagato”, ha concluso Etchegoyen. Un milione di euro per un’intervista di circa venti minuti, davvero un colpo clamoroso quello messo a segno da Wanda Nara. Che si conferma una straordinaria imprenditrice con un fiuto speciale per gli affari.