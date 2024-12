Europa League, la Lazio vuole continuare a volare. Roma, non hai alternative

Tempo di Europa League questa sera, con le due romane in campo. Impegni differenti, perché se la Roma sarà impegnata alle 18.45 in casa contro il Braga, la Lazio sarà attesa dalla difficile trasferta olandese nella tana dell’Ajax di Francesco Farioli. Impegni differenti ma un unico obiettivo per situazioni diverse.

La Roma deve provare a scalare una classifica non troppo brillante, ma innanzitutto ha bisogno di risposte. La vittoria sul Lecce, nell’ultima giornata di campionato, non ha annullato i problemi che questa squadra si porta dietro da mesi. Claudio Ranieri ci sta mettendo tutto l’amore del mondo ma non può bastare, e oltre all’orgoglio serve anche altro per poter svoltare una stagione che stasera, con un risultato negativo, potrebbe portare altre polemiche.

Situazione diversa per la Lazio, nei piani alti sia di Serie A sia di Europa League e ai quarti di finale di Coppa Italia. Marco Baroni ha spento tutte le critiche mosse al suo arrivo e ha portato questa squadra in un universo parallelo, ognuno sa cosa deve fare in campo e il collettivo funziona alla perfezione. Una vittoria stasera chiuderebbe quasi i giochi per la qualificazione e consegnerebbe ai biancocelesti un’ulteriore dose di consapevolezza.