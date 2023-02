Wanda Nara confessa la sua passione segreta: i fan restano senza parole. L’influencer e imprenditrice argentina fa discutere ancora una volta

E’ sempre sotto le luci dei riflettori. Anzi, in seguito alla partecipazione al programma della Rai, ‘Le Belve‘, condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, la sua popolarità è ulteriormente cresciuta. Come se non bastassero gli oltre sedici milioni di followers presenti sul suo profilo Instagram che la seguono in tutti i momenti più significativi della sua vita quotidiana, Wanda Nara ha attirato nuovo interesse grazie alle dichiarazioni rilasciate al microfono della Fagnani, compagna del direttore del tg di LA7, Enrico Mentana.

Tra le varie risposte che l’influencer argentina ha fornito alla sua incalzante interlocutrice, hanno senza dubbio colpito l’attenzione degli spettatori quelle relative alla sua vita sentimentale, in particolare al rapporto con Mauro Icardi. Il quale, a quanto pare, è ancora a pieno titolo il suo legittimo consorte: “Mauro e io siamo sposati da dieci anni, siamo e resteremo una famiglia“.

Una frase che in un solo istante ha cancellato decine di post e dichiarazioni rilasciate da Wanda Nara nel recente passato in cui affermava di essere single. E di non essere soprattutto alla ricerca di un nuovo grande amore. Davanti a Francesca Fagnani, l’influencer argentina ha smentito tutto affermando di sentirsi ancora profondamente legata all’ex centravanti di Inter e Paris Saint Germain.

Wanda Nara, la confessione lascia i fan di stucco: “E’ la mia grande passione”

Ma ci sono altri lati, per così dire oscuri, della vita di Wanda Nara. Tra i tanti interessi che la bella e dinamica imprenditrice e showgirl ama coltivare ce n’è infatti uno di cui non ha mai parlato finora in modo esplicito: la passione per la cucina. E in effetti quasi mai lady Icardi ha postato scatti sul suo profilo Instagram che la ritraggono mentre è alle prese con la preparazione di qualche appetitosa pietanza.

E invece Wanda Nara ai fornelli trascorre più tempo di quanto si possa immaginare. Non stiamo parlando di una fuoriclasse o un vero e proprio talento, ma la cucina resta comunque una passione che la showgirl argentina continua a coltivare. Con risultati altalenanti, ma senza che questo la faccia desistere sai suoi intendimenti. Non è un caso evidentemente che alla fine abbia prevalso tra le altre la sua candidatura a condurre l’edizione argentina di MasterChef.

E’ stata proprio lei a spiegare nel suo ultimo post lo spazio che la cucina occupa tra i suoi principali interessi. “Da sempre amo cucinare, I miei impiattamenti sono i peggiori del mondo, ma niente mi ferma mai. Qui ad esempio la torta mi è venuta bruna e slivellata (mi succede spesso) per un guasto al forno o errore mio. Ma vi assicuro che è molto buona lo stesso”.

“La zuppetta alla fine non ricordo se l’ho fatta io o è di un ristorante – ammette -, però mi viene identica quella con gli asparagi e quella con la zucca più buona non può essere. La faccio da non crederci”. Che sia il preannuncio di una nuova iniziativa imprenditoriale, magari l’apertura di un ristorante con Maurito Icardi come principale socio finanziatore?