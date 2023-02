Wanda Nara-Icardi, l’annuncio che stravolge tutto: è successo in diretta Rai. Clamorose rivelazioni della prorompente influencer argentina

Risale ad appena pochi giorni fa l’ultimo scambio di messaggi avvenuto attraverso i rispettivi profili Instagram tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L’occasione si è presentata nel giorno del trentesimo compleanno di Maurito, che il centravanti italoargentino ha festeggiato ad Istanbul insieme alle due figlie, Francesca e Isabella, nate dal matrimonio con l’influencer sudamericana. Wanda ha inviato gli auguri a quello che quasi tutti gli esperti di gossip consideravano il suo ormai ex marito.

Anche perchè gli indizi a proposito di un rapporto ormai del tutto irrecuperabile c’erano proprio tutti: i due facevano ormai, o forse è meglio dire fanno, vita da single. Icardi è infatti concentrato sulla sua nuova esperienza professionale a Istanbul, come centravanti titolare del Galatasaray. E proprio nel più prestigioso club turco l’ex capitano dell’Inter ha ritrovato lo smalto e la brillantezza dei bei tempi, tornando a fare gol con impressionante continuità.

Wanda Nara trascorre più tempo in Argentina che in Europa. Del resto è nel suo paese d’origine che la bella influencer ha avviato i progetti più ambiziosi: dal lancio definitivo sul mercato del suo marchio di prodotti di bellezza, che stanno riscuotendo molto successo in tutto il Sudamerica fino alla carriera di conduttrice televisiva: sarà infatti proprio l’ex coniuge Icardi a presentare la nuova edizione di MasterChef in Argentina.

Wanda Nara-Icardi, l’annuncio che stravolge tutto: i fan restano a bocca aperta

Insomma, c’erano e ci sarebbero tutti gli elementi per considerare definitivamente chiusa la relazione tra Wanda e Maurito. Comprese le ultime dichiarazioni pubbliche rilasciate da entrambi in merito alla loro nuova condizione di single. Invece, tra la sorpresa di tutti, nel corso di un’intervista rilasciata dalla stessa Wanda Nara alla giornalista Francesca Fagnani nel corso del programma ‘Belve‘, in onda sulla Rai, è arrivato il colpo di scena.

La bella imprenditrice ha dichiarato tra un sorriso e l’altro di aver ritrovato l’amore con il suo compagno, confermando il clamoroso ritorno di fiamma con Mauro Icardi. Le sue parole, immortalate dalle telecamere della Tv di Stato, non lasciano dubbi.

"La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio.

Ospiti della prima serata: @Ignazio_LaRussa, Anna Oxa, Wanda Nara e Naike Rivelli.

Nello studio nuovo ci sarà anche il pubblico".@francescafagnan conduce #Belve pic.twitter.com/fi7YXR1qv7 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 20, 2023

“Mauro è mio marito e per tutta la vita resteremo una famiglia. Siamo sempre stati una famiglia, siamo sposati da quasi 10 anni. Per me è una fortuna stare con lui, per lui non so”. Frasi che hanno lasciato letteralmente senza parole i tantissimi fan di entrambi. Nessuno poteva infatti solo immaginare che il rapporto e il legame tra i due potesse prendere questa nuova piega, peraltro senza alcun preavviso.

Va inoltre sottolineato l’impatto mediatico, tutt’altro che irrilevante, della vetrina televisiva in cui Wanda ha rilasciato queste dichiarazioni. Il programma condotto da Francesca Fagnani è uno dei più seguiti sui canali della RAI ed è uno dei più ricercati dai personaggi del jet set nazionale.

Attori, politici e sportivi di fama si concedono volentieri alle domande, spesso taglienti, della giornalista compagna del direttore del tg di LA7, Enrico Mentana. Per questo le parole di Wanda Nara in merito al suo matrimonio con Mauro Icardi assumono una particolare rilevanza.