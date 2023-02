Wanda Nara-Icardi, da single è meglio? Fatti e numeri dicono la verità. Com’è cambiata la vita dei due dopo la separazione

Ha rappresentato per svariati anni la coppia simbolo dello showbitz calcistico internazionale. Grazie anche, se non soprattutto, a una presenza decisamente attiva sui social, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno monopolizzato per molto tempo l’interesse e l’attenzione delle principali riviste internazionali di gossip e cronaca rosa. La loro storia, iniziata circa dodici anni fa, ha prodotto un matrimonio e la nascita delle due figlie Francesca e Isabella.

La bionda influencer argentina nel corso degli anni ha guadagnato posizioni di rilievo anche dal punto di vista professionale, diventando l’agente del marito di cui ha curato i milionari trasferimenti dall’Inter al Paris Saint Germain e quello dai francesi ai turchi del Galatasaray. Nel frattempo però il rapporto tra i due è entrato in crisi e dopo almeno un anno e mezzo di tira e molla il matrimonio sembra realmente giunto al capolinea.

E questo nonostante Maurito Icardi abbia fatto di tutto per ricucire il rapporto con Wanda, cercando di convincerla a rimanere al suo fianco nonostante i suoi sbagli, che probabilmente non erano così esigui come si credeva. Dal canto suo Wanda Nara ha accettato di andare con lui in vacanza alle Maldive per tentare di recuperare un rapporto dal quale poi ha preso comunque le distanze.

Wanda Nara-Icardi, da single è molto meglio: eventi e numeri non mentono

Sono lontani i tempi in cui Mauro e Wanda vivevano nel lussuoso appartamento acquistato proprio al centro di Milano, lui segnava gol a grappoli con la maglia dell’Inter e lei cercava di farsi spazio nel mondo dello spettacolo, in Italia. E c’era riuscita arrivando a partecipare a Tiki Taka, il programma nel quale affiancava Pierluigi Pardo. Ma qualche parola di troppo durante il programma aveva fatto storcere il naso al club nerazzurro e piano piano Maurito ha finito per perdere la fiducia del club nerazzurro e il posto nel cuore dei tifosi.

La loro storia è proseguita a Parigi e nonostante le difficoltà sul campo dell’attaccante il loro matrimonio sembrava una certezza fino alla bomba su presunti tradimenti che hanno mandato in tilt i social. Proprio su Instagram è stato raccontato tutto. Alla loro relazione social si sono affezionati soprattutto i fans argentini ma Wanda ha cominciato un nuovo percorso, nel quale ha messo al primo posto se stessa.

Proprio adesso che è tornata single, Wanda Nara sta vedendo crescere a dismisura la sua popolarità: possiede quasi il doppio dei follower del marito, ha un agente che cura la sua immagine, non è più bionda, sta stringendo diverse collaborazioni, non ultima quella con Pandora, e si appresta anche a condurre un’edizione di Master Chef in Argentina. Insomma, lontana da Mauro, l’influencer sudamericana ha trovato la strada che aveva sempre sognato, quella del successo personale.

Wanda Nara ha scritto a Icardi nel giorno del suo trentesimo compleanno, augurandogli di godersi il meglio. Con “il meglio” si riferiva alle due figlie, Francesca e Isabella, le bimbe nate dal loro matrimonio.

Maurito ha festeggiato gli anni senza di lei, in Turchia insieme alle bambine. Da quando è tornato single la sua carriera ha ripreso a correre in attesa di capire cosa sarà del suo futuro, diviso a metà tra il Galatasaray e il Paris Saint Germain. Intanto si gode le figlie nel giorno del suo compleanno, il suo amore per sempre.