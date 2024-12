La classifica parla chiaro, tutto ribaltato: Leclerc al primo posto

Charles Leclerc al primo posto, la classifica non mente: situazione ribaltata, è successo davvero

Non tutti se ne sono accorti, ma la classifica della Formula 1 nel 2024 ha regalato più di un motivo di interesse e di soddisfazione alla Ferrari, e in particolare a Charles Leclerc. I numeri non mentono: il monegasco si è preso un primo posto importante e molto promettente in vista della stagione che verrà. Un primato al momento solo virtuale, ma che può far già sognare i tifosi.

Se è vero che anche il mondiale 2024 si è concluso come i precedenti tre, e quindi con il trionfo del solito Max Verstappen a bordo della sua Red Bull, è altrettanto vero che, rispetto al recente passato, l’olandese ha dovuto sudare fino agli ultimi gran premi per riuscire a confermare il titolo iridato, complice la crescita di Lando Norris e della McLaren.

Nel duello tra i due litiganti si è però a suo modo inserito anche lo stesso Leclerc, e se inizialmente la competitività del monegasco poteva sembrare solo una sensazione dei tifosi ferraristi, arriva adesso il dato che conferma quanto tutti speravano: Charles è andato fortissimo quest’anno e in una classifica particolare si è preso addirittura la vetta, ribaltando le gerarchie e regalando a tutti la possibilità di sognare in vista del 2025.

Leclerc primo con la sua Ferrari, la classifica non mente: cosa è successo nel mondiale

Le gerarchie in Formula 1 in questo 2024 sono cambiate. Se inizialmente Verstappen sembrava ancora destinato a dominare con la sua Red Bull, le evidenti difficoltà della scuderia austriaca sono state rese ancora più palesi dalla crescita della McLaren e soprattutto da un incredibile exploit della Ferrari.

Soprattutto con Charles Leclerc, la scuderia italiana si è infatti dimostrata più che competitiva nella seconda parte della stagione. Dalla pausa estiva in poi ha collezionato tre vittorie, una doppietta, un paio di rimpianti e tanti punti. Una crescita esponenziale confermata anche dalla classifica parziale: dalla pausa estiva in poi nessuno ha retto il passo di Leclerc.

A partire dal Gran Premio dell’Olanda, fino all’ultima gara ad Abu Dhabi, il pilota monegasco è riuscito ad accumulare più punti di tutti: 179, quattro in più rispetto al pur competitivo Lando Norris. Dietro di loro Max Verstappen, che nello stesso periodo ha messo insieme ‘solo’ 160 punti.

E se consideriamo che anche per quanto riguarda le ‘seconde linee’ la Ferrari si è portata avanti a McLaren e Red Bull (128 punti per Sanz contro i 125 di Piastri e i miseri 21 di Perez), è chiaro che nella seconda metà della stagione la SF-24 ha dimostrato di essere una macchina pronta per i traguardi più importanti.

La Red Bull e Verstappen sono dunque avvisati: la crescita della Ferrari è evidente e l’obiettivo nel 2025 sarà la vittoria, senza se e senza ma. Con la consapevolezza che avere due piloti come Leclerc e Hamilton potrà essere un’arma in più per tentare di spezzare il monopolio austriaco, già interrotto quest’anno nel mondiale costruttori dalla McLaren.