Juventus, la partita della svolta? La vittoria contro il City può indirizzare la stagione

90 minuti possono bastare per svoltare una stagione? Chissà, ma di sicuro possono indirizzarla. E la vittoria della Juventus contro il Manchester City va proprio in questa direzione, perché prestazione a parte, in una serata come quella di ieri serviva proprio una vittoria del genere. Thiago Motta e Manuel Locatelli l’hanno definita la vittoria dell’anima, Dusan Vlahovic ha vinto il confronto a distanza con Erling Haaland, in una serata dolce che ha tutta l’aria di poter diventare determinante per il prosieguo della stagione.

“I ragazzi danno tutto in allenamento”, ha dichiarato Motta in mixed zone. Si percepiva la soddisfazione di un allenatore che, pur tra mille difficoltà, è orgoglioso di una squadra che sta crescendo sempre di più, che si sta mettendo in discussione e sta provando a fare qualcosa di importante. “Qui bisogna vincere, nessuno ti aspetta”: parole di Dusan Vlahovic che vanno in un’ottica precisa. Bisogna giocare ogni gara così, la concentrazione e l’approccio sono stati i due elementi che dovranno servire in ogni gara di campionato. Ma quella di ieri può essere un inizio, il primo punto di una nuova storia.