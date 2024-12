Milan, una vittoria passata in secondo piano. Fonseca, che sfogo. Il clima è sempre più teso

La vittoria del Milan contro la Stella Rossa è passata totalmente in secondo piano: i rossoneri hanno vinto 2-1 ottenendo così tre punti determinanti per la possibile qualificazione alla fase successiva, ma tutto ciò è stato oscurato dal ciclone Paulo Fonseca che si è abbattuto sulla squadra nel post partita. Una serie di attacchi diretti, senza troppi giri di parole, verso i suoi ragazzi, la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo gli ultimi post partite polemici. Dalle parole nel pre partita di Zlatan Ibrahimovic fino alla dichiarazioni del tecnico rossonero, un misto tra una resa e uno sfogo dopo settimane caotiche, dopo partite disputate in maniera superficiale e sconfitte che hanno compromesso il cammino in campionato.

Fa specie, però, che Fonseca dopo una vittoria comunque importante, a prescindere dalla prestazione, sia andato diretto con vari attacchi alla sua squadra. E ora? Verranno presi provvedimenti? Certo è che non siamo abituati a dichiarazioni del genere di un allenatore nei confronti dei propri ragazzi, tutto ciò non fa però altro che amplificare il clima rovente che a Milanello si respira ormai da un po’ di tempo.