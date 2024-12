Addio ad una leggenda: i tifosi lo amavano

Brutta notizia per moltissimi tifosi, in particolare quelli italiani: lascia uno dei fuoriclasse di questo sport, un vero e proprio mito

Lo sport resta una delle cose più belle ed appassionanti al mondo. Vi sono numerosissime persone che lo praticano ogni giorno ed in qualsiasi modalità, dal livello amatoriale a quello agonistico. I più fortunati, secondo considerazione comune, sono gli atleti professionisti, che hanno avuto la forza e la costanza di far diventare la loro passione un vero e proprio lavoro.

Tra i fattori più negativi dello sport agonistico c’è la durata delle carriere. Infatti gli atleti, a prescindere dal livello che riescono a raggiungere e dalle qualità tecniche che vantano, non possono certo sperare di continuare questo tipo di vita per troppi anni. Si parla in media, per la maggior parte delle attività sportive, di una carriera lunga massimo 15-20 anni dal debutto.

A parte alcuni mostri sacri, come nel calcio Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic, è molto difficile che un atleta possa continuare la carriera ininterrottamente anche oltre i 40 anni di età. Lo sanno bene i tifosi italiani di uno sport particolare ma anche molto appassionante come il beach volley, che hanno dovuto salutare un fuoriclasse azzurro decisamente apprezzato.

Carambula saluta il beach volley: niente più gare per l’estroso fuoriclasse della sabbia

A dare l’addio al beach volley è stato Adrian Carambula, un nome altisonante per un atleta davvero speciale, che ha fatto spesso parlare di sé e attirato tantissimi tifosi. Si tratta dell’estroso giocatore uruguayano, che però è stato naturalizzato italiano grazie ad alcune lontane parentele piemontesi.

Il classe ’88 è divenuto noto come Mr. Skyball, proprio in onore del suo segno distintivo in campo: per l’appunto la Skyball, la battuta da sotto ad effetto, con il pallone lanciato altissimo e con una traiettoria molto strana, atta a mettere in difficoltà la ricezione avversaria. L’intento era quello di coprire la luce del sole e far ricadere la palla in maniera insidiosa.

Carambula non ha avuto un grande palmarès a livello internazionale, ma può vantare una tripla partecipazione alle Olimpiadi estive. Prima nel 2016 a Rio de Janeiro, poi a Tokyo nel 2021 e infine a Parigi nel 2024. Due volte in coppia con Alex Ranghieri ed una con Enrico Rossi.

Il beach volley maschile italiano perde dunque nel giro di poche settimane due punti di riferimento. Prima di Carambula era stato Paolo Nicolai, altro fuoriclasse vincente di questo sport, a dare annuncio del suo prossimo addio e di un futuro da direttore tecnico sulla sabbia.