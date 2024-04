L’Atalanta è Dea anche in Coppa Italia: momento di forma eccezionale

L’Atalanta non sbaglia un colpo. La truppa di Gasperini anche ieri sera si è fatta trovare preparatissima, contro una Fiorentina che partiva con il gol di vantaggio dell’andata. Ma la Dea ha trasformato la semifinale di ritorno di Coppa Italia in un indizio chiarissimo. Koopmeiners ha sbloccato le marcature dell’incontro, poi la viola ha cercato di rientrare nei ranghi, ma uno Scamacca davvero in spolvero ha permesso ai nerazzurri di rimettere la testa avanti. Momento magico dal punto di vista atletico e gestionale: finale di Coppa Italia agguantata con le unghie e con i denti.

Il doppio binario continua a essere consistente e Gasperini vuole tenere dritta la barra di personalità e concentrazione. D’altronde tra campionato, Europa League e Coppa Italia, nulla è ancora stato scritto. E il finale magico può essere agguantato…