Gianluca Vialli, il ricordo è più struggente che mai: tifosi in lacrime. Sono trascorsi due mesi dalla scomparsa dell’ex centravanti di Samp e Juventus

Sono trascorsi poco più di due mesi dalla scomparsa di uno dei più celebrati attaccanti nella storia del calcio italiano. La tragica e prematura scomparsa di Gianluca Vialli ha lasciato un vuoto incolmabile in tutto l’ambiente, soprattutto tra chi ha avuto modo di conoscerlo e di frequentarlo come collega ma soprattutto come amico. E in tal senso il nome di Vialli si associa quasi d’istinto a quello del suo ex gemello del gol negli anni d’oro della grande Sampdoria, lo squadrone blucerchiato che sotto la guida saggia e ironica di Vujadin Boskov vinse lo scudetto nella stagione 1990-91.

Si fa riferimento, ovviamente, a Roberto Mancini che con Vialli ha condiviso otto anni nella Genova blucerchiata e poi, dopo un lungo periodo di distacco professionale, la memorabile avventura con la Nazionale italiana capace di rivincere gli Europei del 2021 a distanza di oltre mezzo secolo. Mancini, attuale commissario tecnico, ebbe il conforto e il sostegno del suo grande amico. Vialli, nel suo ruolo di capo delegazione, fu decisivo nel tenere unito e coeso lo spogliatoio azzurro.

Ora che si avvicinano le qualificazioni ai prossimi Europei che si disputeranno in Germania nel 2024, il ct azzurro sarà un po’ più solo. Al suo fianco non avrà più l’amico di sempre pronto a dargli il consiglio giusto al momento giusto, sempre pronto a motivare un gruppo che sarà orfano della sua rassicurante presenza. Il primo impegno della Nazionale dopo la scomparsa di Vialli è in calendario giovedì 23 marzo, nel big match contro l’Inghilterra valido per le qualificazioni ad Euro 2024.

Gianluca Vialli, il ricordo struggente di Mancini: “Sento un vuoto enorme”

Una sfida che mantiene intatto il suo fascino, quella contro i bianchi inglesi. Un match che per forza di cose ci riporta a quella magica notte di luglio del 2021, alla vittoria di Wembley ai calci di rigore. E ora sarà proprio la sfida contro Harry Kane e compagni ad aprire il percorso dell’Italia di Roberto Mancini nelle qualificazioni a EURO 2024. Il big match contro l’Inghilterra si disputerà a Napoli, allo stadio Maradona.

Roberto Mancini, in un’intervista concessa al quotidiano Il Messaggero, lancia un accorato appello ai tifosi partenopei: “Stanno vivendo una stagione straordinaria che li porterà a festeggiare uno scudetto strameritato. Per questo chiedo a tutti i napoletani di sostenere anche la nostra Nazionale, abbiamo bisogno di loro per battere l’Inghilterra”.

Ma il pensiero va inevitabilmente al ricordo di Gianluca Vialli, l’amico fraterno che non c’è più. Mancini si commuove e ammette che non sarà facile fare finta di niente: “Saranno giorni difficili, il vuoto grande che sento ogni giorno lo sentiremo più forte. Tutto quello che ci ha lasciato deve esserci utile per il nostro presente e il nostro futuro“.