Valentino Rossi e MotoGP, binomio indissolubile: l’annuncio esalta i tifosi. L’ex fuoriclasse di Tavullia è ancora un punto di riferimento nel motomondiale

Chi crede che con l’addio alle gare, annunciato ufficialmente nell’estate del 2021, Valentino Rossi abbia chiuso una volta per tutte una pagina fondamentale della sua vita e della sua carriera ha fatto male i conti. Il fuoriclasse pesarese ha certamente appeso il famigerato casco al chiodo ma il richiamo del della MotoGP, con la sua elettrizzante atmosfera e l’adrenalina che scorre a fiumi, esercita ancora un fascino a cui Valentino non sa proprio resistere.

Il legame tra il nove volte campione del mondo e le due ruote è talmente viscerale che qualche anno prima di dire addio alle gare, il Dottore ha fondato un suo proprio team, una squadra di MotoGP che porta il suo inconfondibile marchio e che Valentino Rossi ha deciso di vincolare alla scuderia Ducati. Il team di Borgo Panigale è riuscito finalmente a riconquistare, grazie al trionfo di Francesco Bagnaia, quel titolo mondiale che sfuggiva dal lontano 2007, quando si impose con Casey Stoner.

E non più tardi di qualche ora fa il Dottore ha presenziato, più entusiasta e sorridente che mai, alla presentazione ufficiale del suo Mooney VR46 Team in vista della nuova stagione di MotoGP che avrà inizio domenica 26 marzo con il Gran Premio del Portogallo in programma sul circuito di Portimao.

Valentino Rossi e la MotoGP, il legame è indissolubile: “Sarà una grande stagione”

La squadra fondata da Valentino Rossi gareggerà dunque ancora una volta con Marco Bazzecchi, eletto Rookie of the Year 2022 e Luca Marini, grande talento e fratello minore di Valentino Rossi. Durante l’evento a cui hanno presenziato giornalisti, fotografi ed esperti, proprio il fuoriclasse di Tavullia ha preso la parola fissando gli obiettivi in vista del nuovo anno. Una stagione che potrebbe regalare grandi soddisfazioni al suo giovane team.

“Mi aspetto una grande stagione dal team, perché l’anno scorso è stato l’esordio dopo tanti anni di esperienza in Moto3 e Moto2 ed è stata fantastica. Siamo sempre stati veloci, il team nonostante fosse nuovo ha lavorato sempre molto bene e abbiamo lottato molto spesso per il podio e per le posizioni davanti. Questo è il nostro obiettivo, abbiamo due piloti molto veloci e spero che con un anno in più di esperienza si possa fare un altro step in avanti, magari per vincere qualche gara e fare qualche podio in più”.

Siamo forti – ha replicato Marini -, Ducati ci ha portato aggiornamenti importanti perché ho notato una moto più facile da guidare e una connessione del gas migliore. Si può lavorare tanto e bene, ci sono i presupposti per fare una bella stagione”. Anche Bezzecchi punta a centrare obiettivi di alto profilo: “Sarà bello, la livrea mi piace tanto e il nero rende la moto più aggressiva. Sono contento e non vedo l’ora di iniziare, mi aspetto di essere tra i più veloci. L’obiettivo è lottare per una prima vittoria, sarà una stagione lunga con le Sprint Race e sarà strano”.